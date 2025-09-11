Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ άνοιξαν δρόμο και οδήγησαν γρήγορα στο νοσοκομείο ετοιμόγεννη γυναίκα (Video)

Αγώνα δρόμου έκανε ο σύζυγος μιας ετοιμόγεννης γυναίκας για να φτάσουν μαζί με την επίτοκο εγκαίρως στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό άμεσα από την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. 508-1, κατόπιν σήματος του Κέντρου της Αμέσου Δράσεως.

Οι αστυνομικοί ανέλαβαν να ανοίξουν τον δρόμο, συνοδεύοντας το όχημα με ασφάλεια.

🚨 Μερικές φορές, κάθε λεπτό μετρά.



Μια γυναίκα επίτοκος σε κρίσιμη κατάσταση, στο τιμόνι ο σύζυγός της, και ένας αγώνας δρόμου για να φτάσουν εγκαίρως στο νοσοκομείο.



🚗 Το όχημα εντοπίστηκε άμεσα από την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. 508-1, κατόπιν σήματος του Κέντρου της Αμέσου Δράσεως, η… pic.twitter.com/konle1mYDH — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) September 10, 2025

Μόλις μέσα σε 15 λεπτά η συνοδεία ολοκληρώθηκε με ασφάλεια και ταχύτητα και η γυναίκα παραδόθηκε στους γιατρούς.

