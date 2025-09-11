search
ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 02:19
ΕΛΛΑΔΑ

11.09.2025 00:54

Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ άνοιξαν δρόμο και οδήγησαν γρήγορα στο νοσοκομείο ετοιμόγεννη γυναίκα (Video)

11.09.2025 00:54
mixani-astynomias

Αγώνα δρόμου έκανε ο σύζυγος μιας ετοιμόγεννης γυναίκας για να φτάσουν μαζί με την επίτοκο εγκαίρως στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό άμεσα από την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. 508-1, κατόπιν σήματος του Κέντρου της Αμέσου Δράσεως.

Οι αστυνομικοί ανέλαβαν να ανοίξουν τον δρόμο, συνοδεύοντας το όχημα με ασφάλεια.

Μόλις μέσα σε 15 λεπτά η συνοδεία ολοκληρώθηκε με ασφάλεια και ταχύτητα και η γυναίκα παραδόθηκε στους γιατρούς.

Διαβάστε επίσης:

Αθήνα: Σεισμός 2,1 Ρίχτερ με επίκεντρο το Γαλάτσι

Ρέθυμνο: Νεκρός σε τροχαίο 57χρονος τουρίστας

Τροχαίο στον Πειραιά: Ο οδηγός του τραμ ένιωσε αδιαθεσία κι έπεσε πάνω στο λεωφορείο – 30 ελαφρά τραυματίες (Photos/Video)

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΛΛΑΔΑ

