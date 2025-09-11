Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ άνοιξαν δρόμο και οδήγησαν γρήγορα στο νοσοκομείο ετοιμόγεννη γυναίκα (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αγώνα δρόμου έκανε ο σύζυγος μιας ετοιμόγεννης γυναίκας για να φτάσουν μαζί με την επίτοκο εγκαίρως στο νοσοκομείο.
Το περιστατικό έγινε αντιληπτό άμεσα από την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. 508-1, κατόπιν σήματος του Κέντρου της Αμέσου Δράσεως.
Οι αστυνομικοί ανέλαβαν να ανοίξουν τον δρόμο, συνοδεύοντας το όχημα με ασφάλεια.
Μόλις μέσα σε 15 λεπτά η συνοδεία ολοκληρώθηκε με ασφάλεια και ταχύτητα και η γυναίκα παραδόθηκε στους γιατρούς.
