Αθήνα: Σεισμός 2,1 Ρίχτερ με επίκεντρο το Γαλάτσι

Σεισμός αισθητός στην Αθήνα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης.
Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, ο σεισμός είχε μέγεθος 2,1 Ρίχτερ και το επίκεντρό του εντοπίζεται στο Γαλάτσι.
