10.09.2025 23:38

Αθήνα: Σεισμός 2,1 Ρίχτερ με επίκεντρο το Γαλάτσι

10.09.2025 23:38
SEISMOGRAFOS

Σεισμός αισθητός στην Αθήνα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, ο σεισμός είχε μέγεθος 2,1 Ρίχτερ και το επίκεντρό του εντοπίζεται στο Γαλάτσι.

germania slobenia 99- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εurobasket 2025: Με ανατροπή η παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία προκρίθηκε στα ημιτελικά – Επικράτησε με 99-91 της Σλοβενίας

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Σεισμός 2,1 Ρίχτερ με επίκεντρο το Γαλάτσι

nepal 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Κινηματογραφικές αποδράσεις αξιωματούχων με ελικόπτερα για να γλιτώσουν από την οργή του πλήθους (Video)

starmer hertsog- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τα.. τσούγκρισαν Στάρμερ και Χέρτσογκ στη Ντάουνιγκ Στριτ: Ειπώθηκαν σκληρά πράγματα, είπε ο Ισραηλινός πρόεδρος

pierrakakis 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης στον Economist: Τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη για να ανταποκριθεί στο «όραμα» Ντράγκι

broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

kreas-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Εκτός ελέγχου οι ανατιμήσεις στο κρέας, πάνω και από 50% - Εκτοξεύεται στα 20 ευρώ το μοσχάρι

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

jokovits 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα - Οι βόλτες του στη Γλυφάδα για ψώνια- Βίντεο να παίζει τένις με τον γιο του

trolei new
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόλεϊ: Σύγχυση με τους χειρισμούς Κυρανάκη - Το ξήλωμα και τα κινέζικα ηλεκτρικά λεωφορεία, που... "μένουν" όμως στη ζέστη

