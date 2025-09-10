Νέος σεισμός στην Εύβοια, αισθητός και στην Αττική – Δεν είναι η εστία στα Νέα Στύρα, λέει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (10/9) στις 13.31 στην Εύβοια, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 7 χλμ. νoτιοδυτικά του Προκοπίου με εστιακό βάθος 12,3 χλμ.

Η δόνηση έγινε αισθητή και σε περιοχές της Αττικής.

«Σεισμός προκαταρκτικού μεγέθους 3.7 με επίκεντρο το Προκόπι Ευβοίας (δεν είναι η εστία στα Νέα Στύρα). Ελαφρά αισθητός και στην ανατολική Αττική» έγραψε σε ανάρτησή του ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

