search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 15:24
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.09.2025 13:54

Νέος σεισμός στην Εύβοια, αισθητός και στην Αττική – Δεν είναι η εστία στα Νέα Στύρα, λέει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος

10.09.2025 13:54
seismos

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (10/9) στις 13.31 στην Εύβοια, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 7 χλμ. νoτιοδυτικά του Προκοπίου με εστιακό βάθος 12,3 χλμ.

Η δόνηση έγινε αισθητή και σε περιοχές της Αττικής.

«Σεισμός προκαταρκτικού μεγέθους 3.7 με επίκεντρο το Προκόπι Ευβοίας (δεν είναι η εστία στα Νέα Στύρα). Ελαφρά αισθητός και στην ανατολική Αττική» έγραψε σε ανάρτησή του ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Διαβάστε επίσης

Απεργία ταξί: Πορεία με τα οχήματά τους «παρέλυσε» την Αθήνα – Κατέληξαν στο υπουργείο Μεταφορών

Τρόλεϊ: Σύγχυση με τους χειρισμούς Κυρανάκη – Το ξήλωμα και τα κινέζικα ηλεκτρικά λεωφορεία, που… “μένουν” όμως στη ζέστη

Συναγερμός στο Άγιο Όρος για πτώμα άνδρα στη θάλασσα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giorgio-armani_1009_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Armani – The King Of Fashion»: Ο Andrea Iervolino μεταφέρει τη ζωή του Giorgio Armani στη μεγάλη οθόνη

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ιπποκράτειο: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο καρδιοχειρουργός με τα φακελάκια – Ποινική δίωξη εναντίον του για δωροληψία

peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονου στις Συκιές στη Θεσσαλονίκη – Για απόπειρα ανθρωποκτονίας διώκεται 18χρονος

diatrofi-ilikiomenoi-new
ΥΓΕΙΑ

«Πάτησες» τα 60; Ποιες τροφές προστατεύουν καρδιά, μυαλό και ανοσοποιητικό

upscalemedia-transformed
BUSINESS

Στρατηγική εξαγορά στη διοργάνωση εκθέσεων: Η o.mind creatives περνά στην Forum του γερμανικού ομίλου NürnbergMesse

Δείτε όλες τις ειδήσεις
broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

kreas-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Εκτός ελέγχου οι ανατιμήσεις στο κρέας, πάνω και από 50% - Εκτοξεύεται στα 20 ευρώ το μοσχάρι

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

jokovits 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα - Οι βόλτες του στη Γλυφάδα για ψώνια- Βίντεο να παίζει τένις με τον γιο του

nisi_kerkyra_1207_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Τελευταίο μπάνιο για 57χρονο Γερμανό στην παραλία της Αστρακερής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 15:23
giorgio-armani_1009_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Armani – The King Of Fashion»: Ο Andrea Iervolino μεταφέρει τη ζωή του Giorgio Armani στη μεγάλη οθόνη

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ιπποκράτειο: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο καρδιοχειρουργός με τα φακελάκια – Ποινική δίωξη εναντίον του για δωροληψία

peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονου στις Συκιές στη Θεσσαλονίκη – Για απόπειρα ανθρωποκτονίας διώκεται 18χρονος

1 / 3