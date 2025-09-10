Νέος σεισμός στην Εύβοια, αισθητός και στην Αττική – Δεν είναι η εστία στα Νέα Στύρα, λέει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σεισμός 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (10/9) στις 13.31 στην Εύβοια, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 7 χλμ. νoτιοδυτικά του Προκοπίου με εστιακό βάθος 12,3 χλμ.
Η δόνηση έγινε αισθητή και σε περιοχές της Αττικής.
«Σεισμός προκαταρκτικού μεγέθους 3.7 με επίκεντρο το Προκόπι Ευβοίας (δεν είναι η εστία στα Νέα Στύρα). Ελαφρά αισθητός και στην ανατολική Αττική» έγραψε σε ανάρτησή του ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος.
Διαβάστε επίσης
Απεργία ταξί: Πορεία με τα οχήματά τους «παρέλυσε» την Αθήνα – Κατέληξαν στο υπουργείο Μεταφορών
Τρόλεϊ: Σύγχυση με τους χειρισμούς Κυρανάκη – Το ξήλωμα και τα κινέζικα ηλεκτρικά λεωφορεία, που… “μένουν” όμως στη ζέστη
Συναγερμός στο Άγιο Όρος για πτώμα άνδρα στη θάλασσα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.