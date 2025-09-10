Απεργία ταξί: Πορεία με τα οχήματά τους «παρέλυσε» την Αθήνα – Κατέληξαν στο υπουργείο Μεταφορών

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Δεύτερη μέρα χωρίς ταξί η Αθήνα σήμερα, και ιδιοκτήτες με οδηγούς κατευθύνθηκαν στο υπουργείο Μεταφορών με «αυτοκινητοπομπή» των οχημάτων τους.
Η πορεία ξεκίνησε το πρωί από τη συμβολή της λεωφόρου Αθηνών με τη Σπύρου Πάτση,
Η πορεία πέρασε διαδοχικά από το Μεταξουργείο, την οδό Μάρνη, την Πατησίων, τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και τη Μιχαλακοπούλου, για να καταλήξει λίγο πριν τις 12:00 έξω από το κτίριο του υπουργείου στη λεωφόρο Μεσογείων.
Διαβάστε επίσης
Τρόλεϊ: Σύγχυση με τους χειρισμούς Κυρανάκη – Το ξήλωμα και τα κινέζικα ηλεκτρικά λεωφορεία, που… “μένουν” όμως στη ζέστη
Συναγερμός στο Άγιο Όρος για πτώμα άνδρα στη θάλασσα
«Ιπποκράτειο»: Δίωξη για δωροληψία στον διευθυντή της Καρδιολογικής – Θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο (video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.