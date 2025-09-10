Απεργία ταξί: Πορεία με τα οχήματά τους «παρέλυσε» την Αθήνα – Κατέληξαν στο υπουργείο Μεταφορών

Δεύτερη μέρα χωρίς ταξί η Αθήνα σήμερα, και ιδιοκτήτες με οδηγούς κατευθύνθηκαν στο υπουργείο Μεταφορών με «αυτοκινητοπομπή» των οχημάτων τους.

Η πορεία ξεκίνησε το πρωί από τη συμβολή της λεωφόρου Αθηνών με τη Σπύρου Πάτση,

Η πορεία πέρασε διαδοχικά από το Μεταξουργείο, την οδό Μάρνη, την Πατησίων, τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και τη Μιχαλακοπούλου, για να καταλήξει λίγο πριν τις 12:00 έξω από το κτίριο του υπουργείου στη λεωφόρο Μεσογείων.

Διαβάστε επίσης

Τρόλεϊ: Σύγχυση με τους χειρισμούς Κυρανάκη – Το ξήλωμα και τα κινέζικα ηλεκτρικά λεωφορεία, που… “μένουν” όμως στη ζέστη

Συναγερμός στο Άγιο Όρος για πτώμα άνδρα στη θάλασσα

«Ιπποκράτειο»: Δίωξη για δωροληψία στον διευθυντή της Καρδιολογικής – Θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο (video)