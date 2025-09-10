search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 13:54
ΕΛΛΑΔΑ

10.09.2025 13:43

Απεργία ταξί: Πορεία με τα οχήματά τους «παρέλυσε» την Αθήνα – Κατέληξαν στο υπουργείο Μεταφορών

10.09.2025 13:43
taxi-1

Δεύτερη μέρα χωρίς ταξί η Αθήνα σήμερα, και ιδιοκτήτες με οδηγούς κατευθύνθηκαν στο υπουργείο Μεταφορών με «αυτοκινητοπομπή» των οχημάτων τους.

Η πορεία ξεκίνησε το πρωί από τη συμβολή της λεωφόρου Αθηνών με τη Σπύρου Πάτση,
Η πορεία πέρασε διαδοχικά από το Μεταξουργείο, την οδό Μάρνη, την Πατησίων, τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και τη Μιχαλακοπούλου, για να καταλήξει λίγο πριν τις 12:00 έξω από το κτίριο του υπουργείου στη λεωφόρο Μεσογείων.

