Ιπποκράτειο: Δίωξη για δωροληψία στον διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής με το «φακελάκι» – Θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο (video)

Στην άσκηση ποινικής δίωξης για το πλημμέλημα της δωροληψίας προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σε βάρος του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο γιατρός ζήτησε «φακελάκι» για να επιβλέπει χειρουργημένο ασθενή.

Ο κατηγορούμενος, που συνελήφθη με προσημειωμένα χρήματα, μετά την άσκηση δίωξης σε βάρος του θα οδηγηθεί στο αυτόφωρο για να δικαστεί.

Και νέα καταγγελία συγγενή ασθενούς για εκβιασμό

Το πρωί της Τετάρτης 10/9 ήρθε στο φως της δημοσιότητας ακόμη μια καταγγελία σε βάρος του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου.

Συγκεκριμένα, στο ΕΡΤnews μίλησε η νύφη μιας ακόμη ασθενούς, την οποία στην ουσία φέρεται να εκβίαζε ο γιατρός, ζητώντας της, όπως είπε, 3.000 ευρώ για να τη βάλει στο χειρουργείο.

Μάλιστα, φέρεται να της είπε ότι «θέλω αυτά τα χρήματα, προκειμένου να πάρουν ένα καφεδάκι τα παιδιά», αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδεχομένως και κάποιοι από τους συνεργάτες του να έπαιρναν τμήμα των χρημάτων.

Διαβάστε επίσης:

Μήλος: Ανακλήθηκε, μετά τις αντιδράσεις, η άδεια για ανέγερση ξενοδοχείου στο Σαρακήνικο

Θεσσαλονίκη: Αρπαζε με βία και απειλές τους σταυρούς των περαστικών

Οι Έλληνες «ψηφίζουν» κοντινά νησιά και κλείνουν εισιτήρια την τελευταία στιγμή – Τι δείχνει έρευνα