ΕΛΛΑΔΑ

10.09.2025 09:59

Ιπποκράτειο: Πώς το «φακελάκι» με τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα οδήγησε στη σύλληψη του γιατρού

10.09.2025 09:59
giatroi_pixabay
@pixabay

Τα προσημειωμενα χαρτονομίσματα που έδωσε η σύζυγος ασθενούς «έδεσαν» τον γιατρό του Ιπποκρατείου που έπαιρνε φακελάκια.

Η σχετική καταγγελία αφορά τον γιατρό-διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής, που πιάστηκε στα πράσα για «φακελάκι» από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αναλυτικότερα, η σύζυγος ασθενούς του έδωσε έναν φάκελο με 4.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, τα οποία της είχαν δώσει αστυνομικοί, κατόπιν συνεννόησης.

Μόλις η γυναίκα παρέδωσε τα χρήματα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον γιατρό.

Αν και ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν ήταν δικά του τα χρήματα, το γεγονός ότι ήταν προσημειωμένα τον οδηγήσε στο αστυνομικό τμήμα.

Από τη στιγμή που η υπόθεση του γιατρού ήρθε στο φως, πληθαίνουν οι καταγγελίες ότι τα φακελάκια ήταν το «κλειδί», είτε για να χειρουργήσει γρήγορα κάποιον ασθενή, είτε για να παρέχει μετεγχειρητική φροντίδα, ανάλογα με τα χρήματα που του είχαν δώσει.

«Θέλω τα χρήματα για να πάρουν ένα καφεδάκι τα παιδιά»

Το πρωί της Τετάρτης 10/9 στο ΕΡΤnews μίλησε η νύφη μιας ασθενούς, την οποία στην ουσία εκβίαζε ο γιατρός, ζητώντας της, όπως είπε, 3.000 ευρώ για να τη βάλει στο χειρουργείο.

Μάλιστα, φέρεται να της είπε ότι «θέλω αυτά τα χρήματα, προκειμένου να πάρουν ένα καφεδάκι τα παιδιά», αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδεχομένως και κάποιοι από τους συνεργάτες του να έπαιρναν τμήμα των χρημάτων.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων Αποσύνδεση