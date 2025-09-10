search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 10:55
ΕΛΛΑΔΑ

10.09.2025 09:35

Eύβοια: Πώς εξελίσσεται η μετασεισμική ακολουθία – Συνεχίζονται οι αυτοψίες

10.09.2025 09:35
Untitled design (15)

Ένα ήσυχο βράδυ ήταν αυτό που πέρασε στα Νέα Στύρα, καθώς δεν υπήρξε κάποιος δυνατός μετασεισμός.

Οι σεισμολόγοι όμως εμφανίζονται καθησυχαστικοί αν σκεφτεί κανείς ότι η περιοχή ιστορικά δεν δίνει μεγάλους σεισμούς.

Είναι, όπως λένε, μέσης σεισμικότητας, οπότε δεν περιμένουν εδώ στην περιοχή κάποιον μεγαλύτερο σεισμό 5,25,35,4 Ρίχτερ.

Mέχρι στιγμής ο μεγαλύτερος μετασεισμός στην περιοχή ήταν 2,8 Ρίχτερ.

Ακόμη και ένας μετασεισμός γύρω στα τέσσερα Ρίχτερ θα ήταν ιδιαίτερα αισθητός στην περιοχή, αν σκεφτεί κανείς ότι τα Νέα Στύρα βρίσκονται σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από το Στουρονήσι, που είναι ουσιαστικά και το επίκεντρο του σεισμού των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Από σήμερα θα κηρυχθεί η Δημοτική Ενότητα Στυρέων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτό ανακοίνωσε χθες ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, που βρέθηκε στην περιοχή για τον καλύτερο συντονισμό της κατάστασης.

Διαβεβαίωσε ότι τα αιτήματα της αυτοδιοίκησης θα επιλυθούν και πως η κυβέρνηση ήταν και είναι εδώ.

Σε ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός. Από αργά χθες τη νύχτα, οι πυροσβέστες περιπολούσαν έτοιμοι να επέμβουν ανά πάσα στιγμή αλλά και αστυνομικοί.

Οι αυτοψίες συνεχίζονται, η αρχή έγινε χθες από τον παιδικό σταθμό, από το Δημοτικό σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο.

Εντοπίστηκαν στο Γυμνάσιο κάτι μικροζημιές. Δεν υπάρχει όμως κανένα πρόβλημα με την στατικότητα των κτιρίων, οπότε κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία στις 11 του μηνός.

Μάλιστα, ο υφυπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι θα γίνει επανέλεγχός τους από τις Κτιριακές Υποδομές.

Έχουν σημειωθεί μικροζημιές σε πάνω από 15 σπίτια, σύμφωνα με τον δήμαρχο Καρύστου. Είναι μικροζημιές, έχουν πέσει σοβάδες, κάποιες μικρορωγμές, κάποιες παλιές ρωγμές που υπήρχαν μεγάλες άνοιξαν λίγο περισσότερο.

Γι’ αυτό βέβαια θα τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιοχή, προκειμένου να δρομολογηθούν αποζημιώσεις στους κατοίκους και να γίνουν οι κατάλληλες επισκευές.

Οι αυτοψίες θα συνεχιστούν και σήμερα.

Αυτό που ανησυχεί τους κατοίκους, είναι ότι δεν έχει γίνει ακόμα ένας ισχυρός μετασεισμός προκειμένου να εκτονωθεί, όπως λένε και οι ίδιοι και ακούνε από τους σεισμολόγους, πιο γρήγορα το φαινόμενο αυτό.

