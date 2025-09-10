Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι δέχτηκαν επίθεση με ξύλα από ομάδα επτά ατόμων

Συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Ένας δεκατριάχρονος ήταν μαζί με δύο φίλους του. Αρχικά, μίλησαν με μία παρέα από κοπέλες και, στη συνέχεια, δέχτηκαν επίθεση από έξι με επτά άτομα με ξύλα.

Μέχρι στιγμής, έχει συλληφθεί ένας 18χρονος.

Ο δεκατριάχρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο “Γεννηματάς”.

