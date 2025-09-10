search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

10.09.2025 08:19

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι δέχτηκαν επίθεση με ξύλα από ομάδα επτά ατόμων

10.09.2025 08:19
Συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Ένας δεκατριάχρονος ήταν μαζί με δύο φίλους του. Αρχικά, μίλησαν με μία παρέα από κοπέλες και, στη συνέχεια, δέχτηκαν επίθεση από έξι με επτά άτομα με ξύλα.

Μέχρι στιγμής, έχει συλληφθεί ένας 18χρονος.

Ο δεκατριάχρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο “Γεννηματάς”.

MEDIA

ΑΝΤ1: Την άλλη Δευτέρα αρχίζει το «Καλημέρα Ελλάδα» – Στον «αέρα» το πλήρες προωθητικό βίντεο

ΥΓΕΙΑ

Μπορεί μια λοίμωξη να «ξυπνήσει» τον καρκίνο; Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη για την COVID-19, τη γρίπη και τον κίνδυνο μετάστασης

BUSINESS

Autohellas: Υψηλότερα ο Κύκλος Εργασιών και τα Κέρδη μετά Φόρων στο 2ο τρίμηνο 2025

ΕΛΛΑΔΑ

Ιπποκράτειο: Πώς το «φακελάκι» με τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα οδήγησε στη σύλληψη του γιατρού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Blame game κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ για τις πολλαπλές κάλπες – Τι σημαίνει το άνοιγμα Μητσοτάκη σε Ανδρουλάκη και ο παράγοντας Τσίπρας

ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Εκτός ελέγχου οι ανατιμήσεις στο κρέας, πάνω και από 50% - Εκτοξεύεται στα 20 ευρώ το μοσχάρι

ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα - Οι βόλτες του στη Γλυφάδα για ψώνια- Βίντεο να παίζει τένις με τον γιο του

ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί vs Van: Η ευνοϊκή ρύθμιση του Κυρανάκη για τις «εταιρείες με τα μαύρα οχήματα» αιτία της 48ωρης απεργίας

