Βόλος: Στη φυλακή 33χρονος που παρενοχλούσε για 12 χρόνια πρώην σύντροφό του- «Ζω από τύχη» λέει η γυναίκα

Στη φυλακή οδηγήθηκε, με απόφαση του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, ένας 33χρονος που παρενοχλούσε την 28χρονη πρώην σύντροφό του επί 12 χρόνια, ενώ είχαν χωρίσει πριν 13 χρόνια.

Ο κατηγορούμενος μάλιστα έγραψε με σπρέι προσωπικά της δεδομένα σε διάφορα σημεία της πόλης.

Σύμφωνα με το gegonotanews, η 28χρονη κατέθεσε στο δικαστήριο ότι με τον κατηγορούμενο είχαν σχέση πριν 13 χρόνια, η οποία ωστόσο κράτησε μόλις 4 μήνες, καθώς ο 33χρονος φέρεται να διατηρούσε παράλληλα σχέσεις και με άλλες γυναίκες.

Ωστόσο, εκείνος επί 12 χρόνια την παρενοχλούσε, απειλώντας, βρίζοντας και παρακολουθώντας την – μεταξύ άλλων.

Στο δικαστήριο η 28χρονη περιέγραψε, μεταξύ άλλων ότι ο 33χρονος διαδίδει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και σε συγγενείς της μέσω διαδικτύου, ένα βίντεο ερωτικού περιεχομένου, στο οποίο εμφανίζεται μία γυμνή κοπέλα, ισχυριζόμενος ότι πρόκειται για την ίδια, κάτι που εκείνη αρνείται κατηγορηματικά.

Μάλιστα, όπως κατέθεσε, ο 33χρονος ζητά από φίλους της, αν έχουν ερωτικά βίντεο με εκείνη, να του τα παραδώσουν ώστε να τα χρησιμοποιήσει για να τη διασύρει.

«Ζω από καθαρή τύχη»

Η παρενόχληση κλιμακώθηκε την περασμένη Τετάρτη, όταν, όπως κατέθεσε, ο κατηγορούμενος έγραψε με σπρέι διάφορα προσωπικά της δεδομένα στους τοίχους του σπιτιού της γιαγιάς της – όπου διαμένει η 28χρονη – αλλά και σε διπλανές οικίες.

«Ζω από καθαρή τύχη», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι λίγο πριν εκείνος εμφανιστεί είχε μόλις επιστρέψει στο σπίτι. Όπως υποστήριξε, αν την έβρισκε μπροστά του, μπορεί και να τη σκότωνε.

Τόνισε επίσης ότι εδώ και 13 χρόνια δεν μπορεί να κυκλοφορεί μόνη της στην πόλη και ότι πάντα φροντίζει να υπάρχει κάποιος για να την βλέπει να μπαίνει με ασφάλεια στο σπίτι και να κλείνει την πόρτα πίσω της.

Ο κατηγορούμενος από την πλευρά του ισχυρίστηκε ότι τα περισσότερα από όσα κατέθεσε η πρώην σύντροφός του στο δικαστήριο και στην αστυνομία είναι ψέματα.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, όμως, τα μηνύματα που έστελνε ο 33χρονος στην πρώην σύντροφό του αποδεικνύουν την ενοχή του.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 33χρονο για ενδοοικογενειακή απειλή κατ’ εξακολούθηση με επίμονη παρακολούθηση δραστηριοτήτων και ενδοοικογενειακή προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση – καταδικάζοντάς τον σε ποινή φυλάκισης τριών ετών χωρίς αναστολή και χωρίς η έφεση να διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα.

Έτσι ο 33χρονος οδηγήθηκε στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή του.

