Αθήνα: Ξυπόλυτος άνδρας παρενοχλεί κοπέλες στον δρόμο – Καταγράφηκαν δύο περιστατικά μέσα σε μια ημέρα

Παρενόχληση από τον ίδιο άνδρα δέχθηκαν την περασμένη Παρασκευή δύο κοπέλες σε στο Περιστέρι και Εξάρχεια, με τον δράστη να μη διστάζει να τις ακολουθήσει ακόμη κα σε ιδιωτικούς χώρους.

Στο πρώτο περιστατικό που σημειώθηκε στο Περιστέρι, όπως κατήγγειλε η κοπέλα στην εκπομπή Live You του ΣΚΑΪ, ο άνδρας την ακολουθούσε στο δρόμο, επί της Θηβών. Η ίδια κατάφερε και μπήκε σε κατάστημα αισθητικής που είχε ραντεβού, με τον ύποπτο να μη διστάζει να την ακολουθήσει και στον ιδιωτικό χώρο. Με τη βοήθεια μιας υπαλλήλου, κατάφεραν να τον απομακρύνουν.

Η δεύτερη κοπέλα, από τα Εξάρχεια, ανέφερε στην εκπομπή πως ο δράστης μπήκε στον χώρο εργασίας της το πρωί της ίδιας ημέρας ενώ κατάφερε και να τον φωτογραφίσει.

Όπως περιγράφει:«Άνοιξα την κεντρική πόρτα η οποία είχε στοπ και έκλεινε σιγά σιγά πίσω της και αυτός την πρόλαβε πριν κλείσει. Ανέβηκε στον όροφο που είναι τα γραφεία μας. Άκουσα ότι κάποιος έρχεται πίσω αλλά νόμιζα ότι ήταν η συνάδερφος, οπότε άφησα την πόρτα του γραφείου ανοιχτή. Ευτυχώς ήταν ήδη στο γραφείο η συνάδερφος μου και του φωνάξαμε και τον διώξαμε μαζί. Αυτός έστελνε φιλάκια όπως κατέβαινε τα σκαλιά και χαμογελούσε. Πρόλαβα, πήγα στο παράθυρο και τον φωτογράφισα».

Το χαρακτηριστικό του δράστη είναι ότι κυκλοφορεί ξυπόλητος ενώ εικάζεται πως μετακινείται με τα ΜΜΜ.

