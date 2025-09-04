Καβάλα: Σορός βρέθηκε στη θάλασσα στο Φιδονήσι

Σορός που εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή στο Φιδονήσι Καβάλας κινητοποίησε τις Αρχές το απόγευμα της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου.

Στο σημείο έσπευσε σκάφος του Λιμενικού και, με τη συνδρομή ιδιωτών δυτών, οργανώθηκε επιχείρηση για την ανάσυρση της σορού, που ανήκει πιθανώς σε γυναίκα αγνώστων λοιπών στοιχείων.

Η σορός θα μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

