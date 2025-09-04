search
ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 19:58
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.09.2025 18:07

Καβάλα: Σορός βρέθηκε στη θάλασσα στο Φιδονήσι

04.09.2025 18:07
LIMENIKO NEW

Σορός που εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή στο Φιδονήσι Καβάλας κινητοποίησε τις Αρχές το απόγευμα της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου.

Στο σημείο έσπευσε σκάφος του Λιμενικού και, με τη συνδρομή ιδιωτών δυτών, οργανώθηκε επιχείρηση για την ανάσυρση της σορού, που ανήκει πιθανώς σε γυναίκα αγνώστων λοιπών στοιχείων.

Η σορός θα μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

Διαβάστε επίσης:

Καραμπόλα στην Ποσειδώνος με φορτηγό, ΙΧ και δύο μηχανές – Tουλάχιστον ένας τραυματίας, κυκλοφοριακό κομφούζιο

Συνελήφθη 17χρονος που πήρε το μωρό από τα Καμίνια και το άφησε στην Ακρόπολη- Είχε αρπάξει μωρό και από την Ομόνοια

Μαφία της Κρήτης: Συνεχίζονται οι ανακρίσεις των κατηγορουμένων – Ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους πέντε συλληφθέντες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
8bae6016d4e4f96bc52c66004803e5d2
MEDIA

Έρχεται στον ΑΝΤ1 το Καλημέρα Ελλάδα – Η επίσημη ανακοίνωση – Το νέο δίδυμο στη μετά Γιώργου Παπαδάκη εποχή

ETHNOFROURA-LOS-ANGELES
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουάσινγκτον μηνύει την κυβέρνηση Τραμπ για την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς

teresa ribera 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανίδα επίτροπος τολμά να πει αυτό που η ΕΕ διστάζει: «Ο πόλεμος στη Γάζα είναι γενοκτονία, η ΕΕ έχει αποτύχει»

kotsiras
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Γιάννης Κότσιρας, χωρίς τον Νίκο Πορτοκάλογλου, την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου σε μία μοναδική συναυλία στην Πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης με ελεύθερη είσοδο

mafia-kriti_0409_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Έξι προφυλακίστηκαν, εννέα αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους και ένας πήρε αναβολή για να απολογηθεί αύριο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Untitled-design-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κρητική μαφία: «Του ’χα ράψει κοστούμι» - Οι συνομιλίες με τον δήμαρχο Χανίων και δημοσιογράφο για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου

hospitals
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία δίνει εντολή στα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για μια «μεγάλη εμπλοκή» έως τον Μάρτιο του 2026

proswpikos_arithmos
ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τον προσωπικό αριθμό έρχεται η «υπέρ - ταυτότητα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 19:57
8bae6016d4e4f96bc52c66004803e5d2
MEDIA

Έρχεται στον ΑΝΤ1 το Καλημέρα Ελλάδα – Η επίσημη ανακοίνωση – Το νέο δίδυμο στη μετά Γιώργου Παπαδάκη εποχή

ETHNOFROURA-LOS-ANGELES
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουάσινγκτον μηνύει την κυβέρνηση Τραμπ για την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς

teresa ribera 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανίδα επίτροπος τολμά να πει αυτό που η ΕΕ διστάζει: «Ο πόλεμος στη Γάζα είναι γενοκτονία, η ΕΕ έχει αποτύχει»

1 / 3