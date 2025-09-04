Noσοκομείο Δράμας: Ανέβαλε επίσκεψη ο Γεωργιάδης επικαλούμενος λόγους ασφαλείας – «Να ακούσει τους εργαζόμενους στην υγεία» λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Επεισόδια δημιουργήθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο του Νοσοκομείου Δράμας πριν την άφιξη του υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να ακυρώσει την επίσκεψή του.

«Στα Νοσοκομεία δεν πηγαίνω ούτε για να τσακώνομαι, ούτε για να με προπηλακίζουν οι πολιτικοί μου αντίπαλοι, ούτε για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, φιλοξενώντας βίντεο από τα όσα έγιναν ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικούς.

Ο υπουργός Υγείας σημείωσε, δε, ότι για να επισκεφθεί κάποια από τις επόμενες μέρες το Νοσοκομείο θα πρέπει όχι μόνον να τον καλέσει επισήμως ο Σύλλογος Εργαζομένων του, αλλά να εγγυηθούν και την ασφάλεια του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη:

«Αυτή είναι η εικόνα στην είσοδο του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας λίγο πριν την επίσκεψη μου. Έφθασαν έως και να σκίσουν το πουκάμισο του Αστυνομικού Υποδιευθυντού. Κατόπιν αυτών ακυρώνω φυσικά την επίσκεψη μου εκεί και δηλώνω ότι για να πάω στο Νοσοκομείο αυτό θα πρέπει όχι μόνον να με καλέσει επισήμως ο Σύλλογος Εργαζομένων του αλλά να εγγυηθούν και την ασφάλεια μου.

Λυπούμαι διότι πιστεύω ότι η επίσκεψη μου θα ήταν χρήσιμη για τον λαό της Δράμας και μπορεί από την επί τόπου παρουσία μου, να βρίσκαμε μία λύση που δεν έχουμε ακόμη σκεφθεί.

Αλλά ας πάρουν την ευθύνη αυτοί που οργάνωσαν όλα αυτά τα αίσχη».

ΣΥΡΙΖΑ: Να ακούσει ο υπουργός τους εργαζόμενους στην Υγεία

Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα των επεισοδιών έξω από το νοσοκομείο της Δράμας.

Σε αυτή την ανακοίνωση ανέφερε:

«Η χρήση αστυνομικής βίας κατά πολιτών μπροστά στο Νοσοκομείο της Δράμας, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για τις ελλείψεις και τα προβλήματα που αυτό αντιμετωπίζει, με αφορμή την επικείμενη επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Αδ. Γεωργιάδη, αποτελεί μια απαράδεκτη και άκρως αντιδημοκρατική ενέργεια.

Αντί να παριστάνει τον θιγμένο και τον φοβισμένο, το καλύτερο που έχει να κάνει ο κ. Γεωργιάδης είναι να ακούσει τα θεσμικά όργανα των εργαζόμενων στην Υγεία και τους πολίτες για τα προβλήματα, τα οποία, άλλωστε, οφείλονται σε αυτόν και τη νεοφιλελεύθερη κυβέρνησή του.

Δεν τρέφουμε βέβαια κάποια αυταπάτη ότι ο κ. Γεωργιάδης θα πράξει κάτι τέτοιο. Ο ίδιος, μόλις χθες, αποκάλεσε τους εργαζόμενους στην Υγεία «αχαΐρευτους».

Το μόνο «αίσχος», λοιπόν, σε όσα συνέβησαν το πρωί της Πέμπτης στο Νοσοκομείο της Δράμας είναι ο τραυματισμός δύο πολιτών που διαμαρτύρονταν από τις δυνάμεις της Αστυνομίας.

Αν ο κ. Γεωργιάδης δεν αντέχει την κριτική για τα πεπραγμένα του, μπορεί να επιλέξει τον δρόμο της παραίτησης».

