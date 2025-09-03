search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 16:39
ΥΓΕΙΑ

03.09.2025 15:44

ΕΟΦ: Ανακαλείται φάρμακο για τις ουρολοιμώξεις λόγω συνταγογράφησης

03.09.2025 15:44
eof_0509_1460-820_new

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) ανακοίνωσε την ανάκληση παρτίδας του φαρμακευτικού προϊόντος HIZENTRA, που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση ουρολοιμώξεων.

Η απόφαση αφορά διοικητικό ζήτημα που επηρεάζει την αποζημίωση μέσω του συστήματος της ΗΔΙΚΑ, χωρίς να εντοπίζεται ποιοτικό πρόβλημα στο σκεύασμα.

Συγκεκριμένα, ένα τεχνικό πρόβλημα με την ταινία γνησιότητας οδήγησε στην ανάκληση της παρτίδας HIZENTRA.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΦ, ανακαλείται η παρτίδα P100702874 του φαρμάκου HIZENTRA inj.sol.200mg/ml BTX1PF SYRX 20ML, καθώς είχε κυκλοφορήσει σε προηγούμενο χρόνο με ταινία γνησιότητας του ΕΟΦ, γεγονός που εμποδίζει την αποζημίωσή της μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Παρότι δεν εντοπίζεται κανένα ποιοτικό πρόβλημα, η ανάκληση γίνεται για την ενίσχυση της εθελοντικής διαδικασίας που έχει ήδη αρχίζει η εταιρεία, με στόχο τη διόρθωση και επανακυκλοφορία του αποθέματος με νέα ταινία γνησιότητα.

