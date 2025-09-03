ΕΝΙΘ: «Ψέματα και δημιουργικές προσθέσεις τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας για το ΕΣΥ»

Η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης καταγγέλλει την συστηματική και συντονισμένη προσπάθεια του υπουργείου Υγείας να δημιουργήσει μια «μαγική εικόνα» για τα δημόσια νοσοκομεία με ψέματα και «δημιουργικές προσθέσεις».

Αντικρούοντας τα στοιχεία που παρέθεσε πρόσφατα από τη Θεσσαλονίκη ενόψει της ΔΕΘ, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σχετικά με την αύξηση κατά 62,7% του προϋπολογισμού των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης και κατά 37% των υπηρετούντων νοσοκομειακών γιατρών, στα έξι χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ) υποστηρίζει ότι:

Οι αυξημένοι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων επουδενί δεν συνεπάγονται βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν στους ασθενείς, αλλά αντανακλούν την σημαντική αύξηση των τιμών σε υλικά, φάρμακα και χρέη των νοσοκομείων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Τα στοιχεία άλλωστε δείχνουν την πραγματικότητα.

Οι ιδιωτικές πληρωμές των ασθενών για την υγεία (άμεσες και έμμεσες) συνεχώς ανεβαίνουν, ενώ το λαϊκό εισόδημα μειώνεται και οι φόροι έχουν αυξηθεί.

Το μόνιμο προσωπικό

Επιπλέον τα στοιχεία για την πληθώρα γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

«Εκτός από το μόνιμο ιατρικό προσωπικό του ΕΣΥ προστίθενται (χωρίς να αναφέρεται βέβαια), οι ειδικευόμενοι ιατροί, οι οποίοι παρότι προσφέρουν αναντικατάστατο έργο στο ΕΣΥ, θα έπρεπε να εκπαιδεύονται για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και όχι να θεωρούνται «πολυεργαλεία» για τις ελλείψεις.

Αντίστοιχα προστίθενται όλες οι ελαστικές σχέσεις εργασίας (από επικουρικούς μέχρι ιδιώτες με μπλοκάκια) οι οποίοι βρίσκονται μονίμως αντιμέτωποι με το καθεστώς της μη ανανέωσης.

«Δημιουργική πρόσθεση» λοιπόν. Ας προχωρήσει το Υπουργείο και σε «δημιουργικό πολλαπλασιασμό».

Επί 2 για κάθε ένα από τις εκατοντάδες ιατρούς που μετακινούνται με εντέλλεσθε για να καλύψουν τα κενά.

Επί 3 για κάθε ένα εργαζόμενο στο ΕΣΥ που δουλεύει συνεχόμενες βάρδιες, εξαντλητικές εφημερίες, χωρίς ρεπό και άδειες. Επί 4 κ.ο.κ.», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Μάλιστα η ΕΝΙΘ αναρωτιέται «αν στο επόμενο διάστημα θα προστίθενται στο προσωπικό των νοσοκομείων και οι ιδιώτες γιατροί, σύμφωνα με την ΚΥΑ που ανοίγει την πόρτα των δημόσιων νοσοκομείων στους ιδιώτες γιατρούς και προχωράει ακόμα ένα βήμα στην ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση του ΕΣΥ».

Βγάζουν στο σφυρί το ΕΣΥ

Οι εκπρόσωποι των γιατρών της Θεσσαλονίκης, μάλιστα, τονίζουν με νόημα ότι πρόκειται «για «μπίζνα» που βγάζει στο «σφυρί» τις υποδομές και τον εξοπλισμό του δημόσιου συστήματος Υγείας που πλήρωσε ο λαός και ο ασθενής υποχρεούται να (ξανα) πληρώσει για ιατρικές πράξεις και διαγνώσεις.».

Παράλληλα, ζητάει από το υπουργείο να γνωστοποιήσει τα πραγματικά στοιχεία στελέχωσης των νοσοκομείων, που όπως ισχυρίζεται: «αρνούνται επανειλημμένα οι Διοικήσεις ΥΠΕ και νοσοκομείων παρά τα επανειλημμένα αιτήματα της ΕΝΙΘ.».

Το νομοσχέδιο για το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων Αναφερόμενοι στο νέο πειθαρχικό δίκαιο, αλλά και στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που επιτρέπει την 13ωρη εργασία, οι νοσοκομειακοί γιατροί τονίζουν ότι δεν έρχονται σε τυχαία περίοδο:

«Η ύπαρξη έντονων διεθνών ανταγωνισμών με δυο πολέμους στην γειτονιά μας, με την χώρα μας να συμμετέχει ενεργά κάνει “επιβεβλημένη” την στροφή στην πολεμική οικονομία.

Αυτό απαιτεί περικοπές σε κοινωνικές δαπάνες και εργαζόμενους με σκυμμένο κεφάλι και χωρίς δικαιώματα», αναφέρουν. Τι ζητάνε οι νοσοκομειακοί γιατροί της Θεσσαλονίκης

Η ΕΝΙΘ καλεί σε συμμετοχή στην περιφερειακή σύσκεψη της ΟΕΝΓΕ με τις Ενώσεις Βορείου Ελλάδος, την Τετάρτη 3/9 στις 19:00 στην ΕΔΟΘ, καθώς και στην πορεία των εγκαινίων της ΔΕΘ, το Σάββατο 6/9 στην πλατεία ΧΑΝΘ, με αιτήματα:

Καμιά εμπλοκή της χώρας μας στο μακελειό! Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου σε όλη τη χώρα! Λευτεριά στην Παλαιστίνη!

Διπλασιασμό των απολαβών των νοσοκομειακών ιατρών. 20% αύξηση βασικού μισθού και διπλασιασμός του ωρομισθίου της εφημερίας άμεσα για όλες τις βαθμίδες.

Επαναφορά 13ου, 14ου μισθού και επιδόματος αδείας.

Χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Μαζικές μόνιμες προσλήψεις ιατρών με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση.

Ανοικτή προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων σε κάθε κλινική και τμήμα μέχρι την κάλυψή τους.

Μονιμοποίηση όλων των επικουρικών χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Όχι στην «απογευματινή» επί πληρωμή λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων.

Όχι στην κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών του ΕΣΥ.

Όχι στην άλωση των δημόσιων νοσοκομείων από τα ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα.

Όχι στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. 6ωρο-5ημερο-30ωρο.

Μια εφημερία την εβδομάδα.

Ρεπό μετά από κάθε ενεργή εφημερία.

Άμεση απαγόρευση της υπέρβασης του 48ωρου.

Άμεση παύση όλων των μετακινήσεων ιατρών ΕΣΥ.

Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την Υγεία.

Καμιά σκέψη για περαιτέρω ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση του ΕΣΥ.

