Γεωργιάδης από το Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης: «Οι ασθενείς δηλώνουν ικανοποιημένοι – Το ΕΣΥ γίνεται καλύτερο» (video)

Την πρόοδο των έργων στις κτηριακές υποδομές, την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, αλλά και την ικανοποίηση των ασθενών, σχολίασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την επίσκεψή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Ο υπουργός Υγείας στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιεί στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, ενόψει της ΔΕΘ, σε ανάρτηση του στα social media, τόνισε ότι πρόκειται για το καλύτερο video που έχει ανεβάσει, επειδή οι ασθενείς εκφράζουν την ικανοποίησή τους, τόσο από τη συμπεριφορά των υγειονομικών όσο και από τα έργα αναβάθμισης στο νοσοκομείο που είναι σε εξέλιξη.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, το ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης καταγράφει μείωση 40% στις αναμονές ψυχρών χειρουργείων, με τον αριθμό να φθίνει από 5.000 σε 3.250 επεμβάσεις μέσα σε ένα χρόνο.

Παράλληλα, καταγράφηκε ρεκόρ χειρουργείων και προσέλευσης ασθενών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), γεγονός που επιβεβαιώνει την αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα του νοσοκομείου.

Σημειώνεται ότι το θεραπευτήριο έχει ενισχυθεί, με ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό προσωπικό και έχει αυξηθεί ο προϋπολογισμός του κατά 70%. Με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα ΕΣΠΑ έχουν ανακαινιστεί όροφοι, διάδρομοι, κλινικές και τα ΤΕΠ.

Επιπλέον σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Θράκης εγκαταστάθηκε νέος μαγνητικός τομογράφος τριών Tesla, για τον οποίο ο υπουργός ανέφερε ότι πρόκειται για έναν από τους καλύτερους εάν όχι ο καλύτερος στην Ελλάδα.

Ο κ. Γεωργιάδης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις διαμαρτυρίες των υγειονομικών που τον περιμέναν έξω από το νοσοκομείο, με πάγιο αίτημα τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και την αύξηση των ιατρικών αποδοχών. O υπουργός επεσήμανε την αύξηση προσωπικού και τη στελέχωση με το επικουρικό. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των εργαζομένων έθεσε ζήτημα και έλλειψης ασθενοφόρων – δευτερεύουσες διακομιδές από ιδιωτικό ασθενοφόρο λειτουργικό κόστος πάνω από 10.000 ευρώ, συμβάσεις για την καθαριότητα.

Από όσα βίντεο έχω ανεβάσει μέχρι σήμερα και από όσες επισκέψεις έχουμε κάνει, αυτό το βίντεο και αυτή η επίσκεψη στο Π. Γ. Νοσοκομείο Αλεξανδρουπόλεως είναι ό,τι το καλύτερο. Θα ήθελα πραγματικά να δείτε με τα μάτια σας την πρόοδο του ΕΣΥ και να ακούσετε τους ίδιους τους… pic.twitter.com/sFQT0OejsL — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 2, 2025

Διαβάστε επίσης:

ΠΟΕΔΗΝ: Η «ακτινογραφία» με τις ελλείψεις και τα κλειστά μηχανήματα στα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της Βόρειας Ελλάδας

Αυτοπεποίθηση: Πώς να την ενισχύσετε και γιατί οι επικριτικοί άνθρωποι δεν πρέπει να έχουν θέση στη ζωή σας

«Καμπανάκι» ΠΟΥ για την ψυχική υγεία: Ένας θάνατος στους 100 παγκοσμίως οφείλεται σε αυτοκτονία