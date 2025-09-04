search
ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 20:08
ΕΛΛΑΔΑ

04.09.2025 18:00

Καραμπόλα στην Ποσειδώνος με φορτηγό, ΙΧ και δύο μηχανές – Tουλάχιστον ένας τραυματίας, κυκλοφοριακό κομφούζιο

04.09.2025 18:00
troxaio poseidonos 99- new

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Νέου Φαλήρου, προκαλώντας κυκλοφοριακό έμφραγμα στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, φορτηγό, ένα αυτοκίνητο και δύο μηχανές, συγκρούστηκαν με τη μία λωρίδα κυκλοφορίας στην λεωφόρο Ποσειδώνος να παραμένει κλειστή λόγω του ατυχήματος και να υπάρχει μποτιλιάρισμα στο σημείο, που έχει επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη την παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά.

Το περιστατικό συνέβη στο δεύτερο τούνελ, στο ρεύμα προς Πειραιά, και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον ένα άτομο έχει τραυματιστεί.

ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Νεκροί και σε αποσύνθεση βρέθηκαν ένας άνδρας και μια γυναίκα – Δίπλα τους βρέθηκε όπλο

gletsos syriza 44- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Απόστολος Γκλέτσος: «Tελείωσα με την πολιτική» – Τι είπε για το κόμμα Τσίπρα

8bae6016d4e4f96bc52c66004803e5d2
MEDIA

Έρχεται στον ΑΝΤ1 το Καλημέρα Ελλάδα – Η επίσημη ανακοίνωση – Το νέο δίδυμο στη μετά Γιώργου Παπαδάκη εποχή

ETHNOFROURA-LOS-ANGELES
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουάσινγκτον μηνύει την κυβέρνηση Τραμπ για την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς

boris marinakis new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live οι ομιλίες Βαγγέλη Μαρινάκη και Μπόρις Τζόνσον στην 5η Σύνοδο Κορυφής του Economist

LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Untitled-design-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κρητική μαφία: «Του ’χα ράψει κοστούμι» - Οι συνομιλίες με τον δήμαρχο Χανίων και δημοσιογράφο για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου

hospitals
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία δίνει εντολή στα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για μια «μεγάλη εμπλοκή» έως τον Μάρτιο του 2026

proswpikos_arithmos
ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τον προσωπικό αριθμό έρχεται η «υπέρ - ταυτότητα»

