Καραμπόλα στην Ποσειδώνος με φορτηγό, ΙΧ και δύο μηχανές – Tουλάχιστον ένας τραυματίας, κυκλοφοριακό κομφούζιο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Νέου Φαλήρου, προκαλώντας κυκλοφοριακό έμφραγμα στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, φορτηγό, ένα αυτοκίνητο και δύο μηχανές, συγκρούστηκαν με τη μία λωρίδα κυκλοφορίας στην λεωφόρο Ποσειδώνος να παραμένει κλειστή λόγω του ατυχήματος και να υπάρχει μποτιλιάρισμα στο σημείο, που έχει επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη την παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά.

Το περιστατικό συνέβη στο δεύτερο τούνελ, στο ρεύμα προς Πειραιά, και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον ένα άτομο έχει τραυματιστεί.

