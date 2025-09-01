Αθήνα: Συγκρούστηκε τρόλεϊ με αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα στην Αμαλίας – Προβλήματα στην κίνηση

Σοβαρή επιβάρυνση στην κίνηση στο κέντρο της Αθήνας προκάλεσε σύγκρουση τρόλεϊ με αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα στη λεωφόρο Αμαλίας.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον ύψος των Στήλων του Ολυμπίου Διός και έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Σύνταγμα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να αποκαταστήσουν την ομαλή ροή των οχημάτων.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ευτυχώς δεν υπάρχουν τραυματίες από τη σύγκρουση. Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος, με την κυκλοφορία να αναμένεται να αποκατασταθεί εντός του επομένου διαστήματος.

