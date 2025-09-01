search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 12:03
ΕΛΛΑΔΑ

01.09.2025 10:25

Αθήνα: Συγκρούστηκε τρόλεϊ με αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα στην Αμαλίας – Προβλήματα στην κίνηση

01.09.2025 10:25
Σοβαρή επιβάρυνση στην κίνηση στο κέντρο της Αθήνας προκάλεσε σύγκρουση τρόλεϊ με αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα στη λεωφόρο Αμαλίας.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον ύψος των Στήλων του Ολυμπίου Διός και έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Σύνταγμα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να αποκαταστήσουν την ομαλή ροή των οχημάτων.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ευτυχώς δεν υπάρχουν τραυματίες από τη σύγκρουση. Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος, με την κυκλοφορία να αναμένεται να αποκατασταθεί εντός του επομένου διαστήματος.

MEDIA

ΑΝΤ1: Και τυπικά ο Παναγιώτης Στάθης στο δημοσιογραφικό δυναμικό του πολυμεσικού ομίλου

erdogan_putin_china_new
ΚΟΣΜΟΣ

Στην Κίνα συναντήθηκαν Ερντογάν – Πούτιν: «Περιμένουμε τον Ρώσο πρόεδρο σύντομα στη χώρα μας»

taco_bell_new
BUSINESS

Το πρώτο Taco Bell ανοίγει επίσημα στο Χαλάνδρι

pallini-mak
ΕΛΛΑΔΑ

Έσβησε η φωτιά στο Μουσικό Σχολείο της Παλλήνης, δεν προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές 

suzuki-vitara
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το φθηνότερο SUV της Suzuki στην Ελλάδα είναι υβριδικό – Ξεκινά από 20.580 ευρώ

