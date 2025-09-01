search
01.09.2025 09:33

Χανιά: Μέχρι και κληρικοί συμμετείχαν στο κύκλωμα που εξαρθώθηκε – Αναμένονται και νέες συλλήψεις

01.09.2025 09:33
astynomia new

Τέλος δεν έχουν οι αποκαλύψεις σχετικά με τα μέλη του κυκλώματος στα Χανιά της Κρήτης όπου εμπλέκονται σε υποθέσεις ναρκωτικών, οπλισμού, εκβιασμών και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Σε αυτό συμμετείχαν στρατιωτικοί, αστυνομικοί και επιχειρηματίες. Μετά από επιχείρηση μαμούθ της αστυνομίας στην Κρήτη, έγιναν 48 συλλήψεις και στο κύκλωμα φέρονται να συμμετείχαν ακόμα και κληρικοί – αλλά και κρατικοί υπάλληλοι. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες αναμένεται να γίνουν και νέες συλλήψεις ίσως και εντός της ημέρας.

Η εισαγγελία συνέταξε μία δικογραφία 45 σελίδων για διακίνηση ναρκωτικών και εκβιάσεις στην Κρήτη με πρωταγωνιστή Κρητικό επιχειρηματία ο οποίος είχε συλληφθεί πριν 2 δεκαετίες για εισαγωγή κοκαΐνης, από την νότια Αμερική στην Θεσσαλονίκη.

Οσα περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία της Ασφάλειας Χανίων παραπέμπουν σε μαφιόζικες πρακτικές και σε υπόκοσμο, πάντα σε στενή διασύνδεση, με πρόσωπα …περιωπής.

Ναρκω-μπίζνες, όπλα, εκβιασμοί, απειλές, τραμπουκισμοί, βομβιστικές επιθέσεις είχε το …μενού της εγκληματικής οργάνωσης στην οποία φέρονται να εμπλέκονται ποινικοί, επιχειρηματίες, ένστολοι (ένας αστυνομικός από τα Χανιά, ένας δόκιμος από Ρέθυμνο και στρατιωτικοί) αλλά και άτομα «καμένα» ποινικά που περισσότερο είχαν επιστρατευτεί για να καλύπτουν κάποιες επιμέρους καταστάσεις.

Ξετυλίγεται το κουβάρι

Λίγους μήνες πριν οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει 2 εκρηκτικούς μηχανισμούς έτοιμους να τοποθετηθούν σε άγνωστο στόχο και μεγάλο οπλοστάσιο στον Αποκόρωνα Χανίων. Διαπιστώθηκε ότι σχετίζονται με τον συγκεκριμένο επιχειρηματία που εμπλέκεται στο κύκλωμα. 

Κύριος ρόλος είχε προσδιοριστεί σε έναν άλλο Κρητικό επιχειρηματία που παλαιότερα είχε ενταχθεί και ήταν ύποπτος για συμμετοχή σε ομάδα μπράβων από την Κρήτη που δρούσε στην Αθήνα.

Ολα δείχνουν ότι αυτός είναι ιδιοκτήτης ξενοδοχείου και να έχει πολυσχιδή δραστηριότητα στην Κρήτη και φαίνεται να ακούγεται σε συνομιλίες να προωθεί και να ασχολείται με εκκλησιαστικά θέματα αλλά και την προώθηση ενός ανώτερου κληρικού για να λάβει σημαντική θέση αποβλέποντας πιθανόν σε ζητήματα εκκλησιαστικής περιούσιας.

Μπλεγμένοι αστυνομικοί και στρατιωτικοί

Σχετικά με τον αστυνομικό που κατηγoρείται για την υπόθεση ακούγεται σε συνομιλία να τον ρωτάει ένας ποινικός «αν τον παρακολουθούν οι συνάδελφοί του» και εκείνος να λέει ότι «δεν τον παρακολουθούν».

Αναφορικα με την δράση των δυο στρατιωτικών γίνεται λόγος ότι έκλεβαν καύσιμα από τις αποθήκες του Στράτου, του Πολεμικού Ναυτικού και τα προωθούσαν σε λαθρεμπόριο στην Κρήτη.

Οι αξιωματικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση κάνουν έρευνες και στις φυλακές στα Χανιά καθώς υπάρχουν πληροφορίες πως κάποιοι από αυτούς που κατηγορούνται για τη συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση είναι έγκλειστοί.

