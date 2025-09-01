search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

01.09.2025

Διάσωση 39 μεταναστών νότια της Γαύδου από σκάφος της Frontex

01.09.2025 07:56
libya_metanastes_ellada_1407_2

Δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν σε θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης.

Υπό τον συντονισμό του EKΣEΔ εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 39 μετανάστες από σκάφος της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 6 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Καραβε.

Στη περιοχή πνέουν δυτικοί άνεμοι εντάσεως 5 μποφόρ.

Εξάλλου ακόμα μια επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, όπου εντοπίστηκε σκάφος στο οποίο επέβαιναν 51 αλλοδαποί.

Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Οι άνεμοι πνέουν δυτικοί, 3-4 μποφόρ.

