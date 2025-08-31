Νέα τραγωδία στην Εύβοια: Άνδρας έχασε τη ζωή του πέφτοντας από μπαλκόνι

Νέα τραγωδία σημειώθηκε στην Εύβοια το μεσημέρι της Κυριακής 31 Αυγούστου.

Σύμφωνα με το evima.gr άνδρας ηλικίας 75 ετών για άγνωστους λόγους έβαλε τέλος στη ζωή του πέφτοντας από το μπαλκόνι του σπιτιού του σε χωριό κοντά στην Χαλκίδα.

Ο ηλικιωμένος άνδρας παραλήφθηκε από το σημείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο βρέθηκε η αστυνομία η οποία ερευνά τα αίτια του τραγικού αυτού συμβάντος που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Διαβάστε επίσης:

Eγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Τα δυο αδέρφια που έλεγχαν το κύκλωμα, το παρελθόν τους στους εκβιασμούς και οι στρατιωτικοί που διακινούσαν κοκαΐνη

Ηγουμενίτσα: Έσπασαν οι κάβοι και συγκρούστηκαν δυο πλοία στο λιμάνι

Κοζάνη: Φωτιά σε δυο ξεχωριστά μέτωπα – Σπεύδει με ισχυρή δύναμη η Πυροσβεστική