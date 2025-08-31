search
31.08.2025 23:47

Νέα τραγωδία στην Εύβοια: Άνδρας έχασε τη ζωή του πέφτοντας από μπαλκόνι

31.08.2025 23:47
ekav_asthenoforo
αρχείου Eurokinissi

Νέα τραγωδία σημειώθηκε στην Εύβοια το μεσημέρι της Κυριακής 31 Αυγούστου.

Σύμφωνα με το evima.gr άνδρας ηλικίας 75 ετών για άγνωστους λόγους έβαλε τέλος στη ζωή του πέφτοντας από το μπαλκόνι του σπιτιού του σε χωριό κοντά στην Χαλκίδα.

Ο ηλικιωμένος άνδρας παραλήφθηκε από το σημείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο βρέθηκε η αστυνομία η οποία ερευνά τα αίτια του τραγικού αυτού συμβάντος που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

