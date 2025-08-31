search
31.08.2025
ΕΛΛΑΔΑ

31.08.2025 18:26

Κοζάνη: Φωτιά σε δυο ξεχωριστά μέτωπα – Σπεύδει με ισχυρή δύναμη η Πυροσβεστική

31.08.2025 18:26
fvtia-new

Φωτιά τώρα μαίνεται σε δύο ξεχωριστά μέτωπα στην περιοχή Νέα Νικόπολη στην Κοζάνη.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση από την Πυροσβεστική, η οποία σπεύδει με ισχυρή δύναμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες για την κατάσβεση των μετώπων επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων, 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου.

sco1
ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Τιαντζίν (SCO): Η συμμαχία Ρωσίας-Κίνας-Ινδίας που θέλει να «ταράξει τη Δύση» – H επιρροή του Πούτιν και ο ρόλος της Β. Κορέας

opke
ΕΛΛΑΔΑ

Eγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Τα δυο αδέρφια που έλεγχαν το κύκλωμα, το παρελθόν τους στους εκβιασμούς και οι στρατιωτικοί που διακινούσαν κοκαΐνη

igoumenitsa-ploia-1
ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Έσπασαν οι κάβοι και συγκρούστηκαν δυο πλοία στο λιμάνι

kasselakis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίνημα Δημοκρατίας: «Οι fake μεγαλοστομίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΔΕΘ»

fvtia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Φωτιά σε δυο ξεχωριστά μέτωπα – Σπεύδει με ισχυρή δύναμη η Πυροσβεστική

manitaria_bugiurdi
CUCINA POVERA

Μανιτάρια μπουγιουρντί στο πήλινο, σαλονικιώτικα

marietta_gourounia
LIFESTYLE

Η... διαφορετική παρέα της Μαριέττας Χρουσαλά στην Άτοκο (photos)

tsipras santorinios
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ

gaidouria-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ύδρα: Πίσω από την τουριστική εικόνα κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα – Σύνηθες φαινόμενο η κακομεταχείριση ιπποειδών (Photos/Video)

opekepe (2)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δικογραφία για άρση ασυλίας δέκα βουλευτών αποστέλλει η ευρωπαϊκή εισαγγελία - Νέα θύελλα στο πολιτικό σκηνικό

