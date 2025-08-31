Κοζάνη: Φωτιά σε δυο ξεχωριστά μέτωπα – Σπεύδει με ισχυρή δύναμη η Πυροσβεστική

Φωτιά τώρα μαίνεται σε δύο ξεχωριστά μέτωπα στην περιοχή Νέα Νικόπολη στην Κοζάνη.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση από την Πυροσβεστική, η οποία σπεύδει με ισχυρή δύναμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες για την κατάσβεση των μετώπων επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων, 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου.

