ΕΛΛΑΔΑ

31.08.2025 17:51

Εντυπωσιακό video: Η στιγμή της κατάρρευσης της μουσικής σκήνής στα Ιωάννινα

31.08.2025 17:51
sina1

Σαν «πύργος από τραπουλόχαρτα» κατέρρευσε η σκηνή στα Ιωάννινα, όπως δείχνει βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Η τεράστια σκηνή στην πλατεία Μαβίλη που είχε στηθεί για την πολυαναμενόμενη συναυλία της Άννας Βίσση, του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα με τις Μέλισσες, δεν άντεξε τους ισχυρούς ανέμους που επικρατούσαν στην περιοχή.

Λίγο μετά τις πέντε το απόγευμα του Σαββάτου η σκηνή στην πλατεία, με τους ειδικούς φωτισμούς και όλο τον εξοπλισμό παρασύρθηκε από τον δυνατό άνεμο.

Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα και δύναμη της Αστυνομίας. Τα ασθενοφόρα δεν χρειάστηκε να προχωρήσουν σε καμία διακομιδή ενώ οι αστυνομικοί μερίμνησαν για την απομάκρυνση του κόσμου που ήδη είχε αρχίσει να εισρέει στην παραλίμνιο.

Μετά από αυτό το δυσάρεστο γεγονός, οι τεχνικοί άρχισαν να αποκαθηλώνουν όλες τις κατασκευές που είχαν στηθεί τόσο για τα ηχητικά όσο και τον φωτισμό. Η συναυλία προς απογοήτευση χιλιάδων ντόπιων αλλά και επισκεπτών ματαιώθηκε.

Προς απογοήτευση του κόσμου, βέβαια, η συναυλία δεν έγινε ποτέ, όμως η Αννα Βίσση άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην πόλη των Ιωαννίνων, με ανάρτησή της.

Πάντως, το βίντεο που καταγράφει την κατάρρευση της σκηνής είναι εντυπωσιακό:

