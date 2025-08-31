Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Τρεις ένστολοι στα χέρια της αστυνομίας – Στρατιωτικός πλήρωνε την σπείρα με κλεμμένα καύσιμα από το στρατόπεδό του

Ένας αστυνομικός που υπηρετεί στο Τμήμα Ρεθύμνου, ένα στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας και ένα στέλεχος του Πολεμικού Ναυτικού βρίσκονται μεταξύ των 48 συλληφθέντων από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη.

Κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διακινούσαν ναρκωτικά και όπλα, ενώ έκαναν και εκβιάσεις. Η επιχείρηση εξελίσσεται σε Χανιά και Ρέθυμνο και μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί ποσότητες κάνναβης, κοκαΐνης, πιστόλια, πολεμικά τυφέκια και οχήματα.

Την επιχείρηση διεξάγει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων με τη συνδρομή αστυνομικών των ΟΠΚΕ Χανίων, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, των ΤΑΕ Χανίων, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, αλλά και της ΕΚΑΜ Κρήτης.

Η επιχείρηση διεξάγεται -παρουσία οκτώ δικαστικών λειτουργών- σε περιοχές του νομού Χανίων και του νομού Ρεθύμνης, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, οπλισμού, εκβιάσεις κ.λπ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ένας εκ των στρατιωτικών, που χρωστούσε σε μέλη της σπείρας, αντί χρημάτων τούς προμήθευε με καύσιμα που έκλεβε από το στρατόπεδο στο οποίο υπηρετούσε. Για την υπόθεση ενημερώνεται συνεχώς και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Διαβάστε επίσης:

Χίος: Υπό κράτηση οι 4 αστυνομικοί για την απόδραση του Τούρκου διακινητή

Εξαρθρώθηκε διεθνής σπείρα ναρκωτικών: Λεία πάνω από 5 εκ. ευρώ σε Ελλάδα και Γερμανία – 5 συλλήψεις

Δράμα: 3 συλλήψεις για απάτη σε βάρος ηλικιωμένου