search
ΚΥΡΙΑΚΗ 31.08.2025 18:06
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.08.2025 16:42

Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Τρεις ένστολοι στα χέρια της αστυνομίας – Στρατιωτικός πλήρωνε την σπείρα με κλεμμένα καύσιμα από το στρατόπεδό του

31.08.2025 16:42
xania_astynomiko_megaro_new

Ένας αστυνομικός που υπηρετεί στο Τμήμα Ρεθύμνου, ένα στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας και ένα στέλεχος του Πολεμικού Ναυτικού βρίσκονται μεταξύ των 48 συλληφθέντων από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη.

Κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διακινούσαν ναρκωτικά και όπλα, ενώ έκαναν και εκβιάσεις. Η επιχείρηση εξελίσσεται σε Χανιά και Ρέθυμνο και μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί ποσότητες κάνναβης, κοκαΐνης, πιστόλια, πολεμικά τυφέκια και οχήματα.

Την επιχείρηση διεξάγει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων με τη συνδρομή αστυνομικών των ΟΠΚΕ Χανίων, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, των ΤΑΕ Χανίων, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, αλλά και της ΕΚΑΜ Κρήτης.

Η επιχείρηση διεξάγεται -παρουσία οκτώ δικαστικών λειτουργών- σε περιοχές του νομού Χανίων και του νομού Ρεθύμνης, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, οπλισμού, εκβιάσεις κ.λπ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ένας εκ των στρατιωτικών, που χρωστούσε σε μέλη της σπείρας, αντί χρημάτων τούς προμήθευε με καύσιμα που έκλεβε από το στρατόπεδο στο οποίο υπηρετούσε. Για την υπόθεση ενημερώνεται συνεχώς και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Διαβάστε επίσης:

Χίος: Υπό κράτηση οι 4 αστυνομικοί για την απόδραση του Τούρκου διακινητή

Εξαρθρώθηκε διεθνής σπείρα ναρκωτικών: Λεία πάνω από 5 εκ. ευρώ σε Ελλάδα και Γερμανία – 5 συλλήψεις

Δράμα: 3 συλλήψεις για απάτη σε βάρος ηλικιωμένου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sina1
ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακό video: Η στιγμή της κατάρρευσης της μουσικής σκήνής στα Ιωάννινα

houthi
ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Έφοδος των Χούθι σε γραφεία του ΟΗΕ – Ο αρχηγός τους υπόσχεται να εντείνει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ

putin xi
ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Πούτιν και Σι συζήτησαν τις πρόσφατες επαφές της Ρωσίας με τις ΗΠΑ

ellas1 (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket: Σαρωτική Εθνική, διέλυσε την Γεωργία (94-53) και έκλεισε θέση για την 16αδα

xania_astynomiko_megaro_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Τρεις ένστολοι στα χέρια της αστυνομίας – Στρατιωτικός πλήρωνε την σπείρα με κλεμμένα καύσιμα από το στρατόπεδό του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
manitaria_bugiurdi
CUCINA POVERA

Μανιτάρια μπουγιουρντί στο πήλινο, σαλονικιώτικα

tsipras santorinios
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ

marietta_gourounia
LIFESTYLE

Η... διαφορετική παρέα της Μαριέττας Χρουσαλά στην Άτοκο (photos)

jessiej
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Jessie J αναβάλλει την περιοδεία της εξαιτίας του καρκίνου - «Δυστυχώς, πρέπει να υποβληθώ σε δεύτερη εγχείρηση» (video)

opekepe (2)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δικογραφία για άρση ασυλίας δέκα βουλευτών αποστέλλει η ευρωπαϊκή εισαγγελία - Νέα θύελλα στο πολιτικό σκηνικό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 31.08.2025 17:57
sina1
ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακό video: Η στιγμή της κατάρρευσης της μουσικής σκήνής στα Ιωάννινα

houthi
ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Έφοδος των Χούθι σε γραφεία του ΟΗΕ – Ο αρχηγός τους υπόσχεται να εντείνει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ

putin xi
ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Πούτιν και Σι συζήτησαν τις πρόσφατες επαφές της Ρωσίας με τις ΗΠΑ

1 / 3