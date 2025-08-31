search
31.08.2025 14:19

Δράμα: 3 συλλήψεις για απάτη σε βάρος ηλικιωμένου

31.08.2025 14:19
apati (1)

Χρήματα, κοσμήματα και χρυσές λίρες κατάφεραν να αποσπάσουν από ηλικιωμένο στις Σέρρες τρεις άνδρες με συνεργό μία γυναίκα με τηλεφωνική απάτη.

Ο ηλικιωμένος δέχθηκε προχθές τηλεφώνημα από τη γυναίκα, η οποία προσποιήθηκε ότι είναι συνεργάτιδα του λογιστή του και ισχυρίστηκε ότι δήθεν θα του επιβληθεί πρόστιμο σε περίπτωση που υπάρχουν χρήματα και κοσμήματα στο σπίτι.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να του αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 2.500 ευρώ, χρυσές λίρες και χρυσαφικά συνολικής αξίας 10.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση του παθόντα, τα οποία παρέλαβε ένας εκ των συλληφθέντων.

Οι τρεις άνδρες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν μία μέρα αργότερα σε περιοχή της Δράμας μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας.

Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικό ποσό 660 ευρώ, μία χρυσή λίρα, το όχημα που χρησιμοποιούσαν και τρία κινητά τηλέφωνα.

 Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται, τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων της συνεργού τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για τα αδικήματα της απάτης και της εγκληματικής οργάνωσης οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

Γιώργος Τσατραφύλλιας: «Έπεσε νερό 4 μηνών στη Θεσπρωτία» – «120 τόνοι ανά στρέμμα»

Κρήτη: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης – 48 συλλήψεις ανάμεσά τους αστυνομικοί και στρατιωτικοί

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 28χρονης οδηγού χωρίς δίπλωμα μετά από τροχαίο

