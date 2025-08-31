search
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 28χρονης οδηγού χωρίς δίπλωμα μετά από τροχαίο

Χωρίς δίπλωμα οδηγούσε αυτοκίνητο 28χρονη, η οποία συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, όταν ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών.

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν χθες την αλλοδαπή οδηγό και διαπίστωσαν ότι δεν είχε άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς της είχε αφαιρεθεί για παραβάσεις ΚΟΚ.

Σε μία ακόμη σύλληψη, αυτή τη φορά για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, προχώρησαν αστυνομικοί της Τροχαίας σήμερα το πρωί. Συνέλαβαν 53χρονο, ο οποίος είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ και οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα.

