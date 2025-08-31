search
Ξάνθη: Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας μετά από σύγκρουση με αγροτικό μηχάνημα

31.08.2025 11:14
asthenoforo_new

Οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στον οικισμό Σουνίου Ξάνθης.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη χθες στη δημοτική συνδετήρια οδό Σελέρου-Αμαξάδων (παραεγνατία οδός) στο ύψος του Σουνίου, όταν αγροτικό μηχάνημα που οδηγούσε 42χρονος συγκρούστηκε με τη δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 49χρονος με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του δίκυκλου.

Στο νοσοκομείο της Ξάνθης μεταφέρθηκε τραυματισμένος ο 42χρονος οδηγός του αγροτικού μηχανήματος.

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης.

