Αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα στη Λ. Ποσειδώνος – Νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη, συνελήφθη ο οδηγός

Ένα ακόμη τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα.

Αυτή τη φορά οδηγός παρέσυρε μία γυναίκα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 33χρονη πήγε να διασχίσει τον δρόμο σε σημείο όπου δεν υπήρχε διάβαση πεζών με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από το όχημα που οδηγούσε ο 58χρονος. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Ο οδηγός συνελήφθη.

