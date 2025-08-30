Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Έντονα φαινόμενα με καταιγίδες και χαλάζι – Σε ποιες περιοχές χρειάζεται προσοχή

Εκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και έντονα καιρικά φαινόμενα, εξέδωσε η ΕΜΥ.

Οπως τονίζει, στις περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Ηπείρου προβλέπονται από σήμερα Σάββατο (30-8-25) το απόγευμα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (31-8-2025) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία φέρνει κακοκαιρία σήμερα και αύριο, που θα χτυπήσει κυρίως την βόρεια και την δυτική Ελλάδα, με έντονες βροχές και χαλαζοπτώσεις.

Από την Δευτέρα όμως αναμένεται βελτίωση του καιρού και σταδιακά το θερμόμετρο θα φτάσει στους 39 ίσως και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

