30.08.2025 13:19

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Έντονα φαινόμενα με καταιγίδες και χαλάζι – Σε ποιες περιοχές χρειάζεται προσοχή

30.08.2025 13:19
vroxi kakokairia 8- new

Εκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και έντονα καιρικά φαινόμενα, εξέδωσε η ΕΜΥ.

Οπως τονίζει, στις περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Ηπείρου προβλέπονται από σήμερα Σάββατο (30-8-25) το απόγευμα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (31-8-2025) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία φέρνει κακοκαιρία σήμερα και αύριο, που θα χτυπήσει κυρίως την βόρεια και την δυτική Ελλάδα, με έντονες βροχές και χαλαζοπτώσεις.

Από την Δευτέρα όμως αναμένεται βελτίωση του καιρού και σταδιακά το θερμόμετρο θα φτάσει στους 39 ίσως και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

nosokomeio meth 8870- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: «Ασκήσεις πολέμου» στα νοσοκομεία – Η κυβέρνηση ζητά να είναι έτοιμα να περιθάλψουν συμμαχικά στρατεύματα εν μέσω έντασης με τη Ρωσία

gaza_strip_archive
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Εντείνονται οι επιθέσεις του Ισραήλ στα Ιεροσόλυμα – Αβεβαιότητα για την εκκένωση της Μονής Αγίου Πορφυρίου (Video)

olympiakos-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Πρεμιέρα εντός με Πάφο ο Ολυμπιακός – Όλο το πρόγραμμα των 8 αγωνιστικών

leoforeio ploio (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Λεωφορείο κόλλησε στη μπουκαπόρτα πλοίου με προορισμό την Κέρκυρα

parubiy
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Νεκρός μετά από πυροβολισμούς στο Λβιβ ο πρώην πρόεδρος της ουκρανικής βουλής 

marietta_gourounia
LIFESTYLE

Η... διαφορετική παρέα της Μαριέττας Χρουσαλά στην Άτοκο (photos)

tsipras santorinios
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ

jessiej
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Jessie J αναβάλλει την περιοδεία της εξαιτίας του καρκίνου - «Δυστυχώς, πρέπει να υποβληθώ σε δεύτερη εγχείρηση» (video)

clooney allmoydin venetia – new
LIFESTYLE

Εκθαμβωτικοί Τζορτζ και Αμάλ Kλούνεϊ στο φεστιβάλ της Βενετίας: Το χειροφίλημα του γόη στη σύζυγό του (Photos/Video)

panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

