search
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.08.2025 13:06
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.08.2025 10:55

Σίφνο: Θρήνος για τον ξαφνικό θάνατο 14χρονου ποδοσφαιριστή

30.08.2025 10:55
ekav-new
αρχείου

Σοκ και ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει στη Σίφνο ο ξαφνικός θάνατος ενός 14χρονου ποδοσφαιριστή, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την ώρα που κοιμόταν.

Σύμφωνα με το cycladeslive, ο ανήλικος ήταν αρχηγός της Κ-14 του Πανσιφναϊκού, ενώ ο πατέρας του συμμετέχει ενεργά στη διοίκηση του συλλόγου. Το γεγονός ότι το παιδί δεν αντιμετώπιζε γνωστό πρόβλημα υγείας έχει προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Η ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του θανάτου.

Η ομάδα του νησιού αποχαιρέτησε τον 14χρονο με μια βαθιά συγκινητική ανακοίνωση: «Δυστυχώς δεν πέρασε ούτε ένας χρόνος και η μοίρα “έπαιξε” ξανά το άσχημο παιχνίδι της. Ένα ακόμα νέο παιδί έφυγε” ξαφνικά από κοντά μας, βυθίζοντας όλη τη Σίφνο στο πένθος! Ο Λευτέρης μας, με τα τόσα αστεία του και την τόσο δυναμική παρουσία του, πήγε να “παίξει” μπάλα με τον Θανάση μας εκεί ψηλά. Ας είναι το τελευταίο παιδί που “φεύγει” χωρίς να ζήσει τη ζωή του, όπως την είχε ονειρευτεί! Κωστή – Γεωργία, τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια από όλη την ομάδα. Καλό ταξίδι μικρέ μας άγγελε».

Διαβάστε επίσης:

Όποιος αρνείται δύο χρονιές την αξιολόγηση θα απολύεται – Οιαλλαγές του νομοσχεδίου για το νέο πειθαρχικό δίκαιο

Ιδρύθηκε… αιφνιδιαστικά ο Νέος ΟΣΕ – Συγχώνευση τριών φορέων, ποιο είναι το νέο Δ.Σ.

Θεσσαλονίκη: Νεκρή στη θάλασσα εντοπίστηκε 76χρονη από τη Σερβία που αγνοούνταν από την Παρασκευή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsipras-234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το μήνυμα Τσίπρα για την ονομασία του λιμανιού της Σύμης σε «Ν. Σαντορινιός»: Θα επιμείνουμε στον δρόμο του για δημοκρατία, αλληλεγγύη και κοινωνική δικαιοσύνη

MADLEEN
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Σαλπάρει ξανά η Τούνμπεργκ μαζί με Σούζαν Σάραντον, Λίαμ Κάνινγκαμ και Γκούσταφ Σκάρσγκαρντ (Video)

super_market_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΙΕΛΚΑ: Ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ έφτασε στο +1,59% τον Αύγουστο 

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Νεκρή η 41χρονη σύζυγος δικυκλιστή που σκοτώθηκε σε τροχαίο

vasilissis-olgas-erga
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Βασιλίσσης Όλγας ως… πεδίο βολής: Γιατί η κυβέρνηση επιτίθεται στον Δούκα και η σκληρή απάντηση από τον δήμαρχο Αθήνας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
marietta_gourounia
LIFESTYLE

Η... διαφορετική παρέα της Μαριέττας Χρουσαλά στην Άτοκο (photos)

jessiej
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Jessie J αναβάλλει την περιοδεία της εξαιτίας του καρκίνου - «Δυστυχώς, πρέπει να υποβληθώ σε δεύτερη εγχείρηση» (video)

tsipras santorinios
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ

clooney allmoydin venetia – new
LIFESTYLE

Εκθαμβωτικοί Τζορτζ και Αμάλ Kλούνεϊ στο φεστιβάλ της Βενετίας: Το χειροφίλημα του γόη στη σύζυγό του (Photos/Video)

naxos
ΕΛΛΑΔΑ

Θέμα στη Daily Mail έγινε ιδιοκτήτης εστιατορίου από τη Νάξο που έδιωξε Σιωνιστές από το μαγαζί του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30.08.2025 13:03
tsipras-234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το μήνυμα Τσίπρα για την ονομασία του λιμανιού της Σύμης σε «Ν. Σαντορινιός»: Θα επιμείνουμε στον δρόμο του για δημοκρατία, αλληλεγγύη και κοινωνική δικαιοσύνη

MADLEEN
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Σαλπάρει ξανά η Τούνμπεργκ μαζί με Σούζαν Σάραντον, Λίαμ Κάνινγκαμ και Γκούσταφ Σκάρσγκαρντ (Video)

super_market_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΙΕΛΚΑ: Ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ έφτασε στο +1,59% τον Αύγουστο 

1 / 3