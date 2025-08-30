Σίφνο: Θρήνος για τον ξαφνικό θάνατο 14χρονου ποδοσφαιριστή

Σοκ και ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει στη Σίφνο ο ξαφνικός θάνατος ενός 14χρονου ποδοσφαιριστή, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την ώρα που κοιμόταν.

Σύμφωνα με το cycladeslive, ο ανήλικος ήταν αρχηγός της Κ-14 του Πανσιφναϊκού, ενώ ο πατέρας του συμμετέχει ενεργά στη διοίκηση του συλλόγου. Το γεγονός ότι το παιδί δεν αντιμετώπιζε γνωστό πρόβλημα υγείας έχει προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Η ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του θανάτου.

Η ομάδα του νησιού αποχαιρέτησε τον 14χρονο με μια βαθιά συγκινητική ανακοίνωση: «Δυστυχώς δεν πέρασε ούτε ένας χρόνος και η μοίρα “έπαιξε” ξανά το άσχημο παιχνίδι της. Ένα ακόμα νέο παιδί έφυγε” ξαφνικά από κοντά μας, βυθίζοντας όλη τη Σίφνο στο πένθος! Ο Λευτέρης μας, με τα τόσα αστεία του και την τόσο δυναμική παρουσία του, πήγε να “παίξει” μπάλα με τον Θανάση μας εκεί ψηλά. Ας είναι το τελευταίο παιδί που “φεύγει” χωρίς να ζήσει τη ζωή του, όπως την είχε ονειρευτεί! Κωστή – Γεωργία, τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια από όλη την ομάδα. Καλό ταξίδι μικρέ μας άγγελε».

Διαβάστε επίσης:

Όποιος αρνείται δύο χρονιές την αξιολόγηση θα απολύεται – Οιαλλαγές του νομοσχεδίου για το νέο πειθαρχικό δίκαιο

Ιδρύθηκε… αιφνιδιαστικά ο Νέος ΟΣΕ – Συγχώνευση τριών φορέων, ποιο είναι το νέο Δ.Σ.

Θεσσαλονίκη: Νεκρή στη θάλασσα εντοπίστηκε 76χρονη από τη Σερβία που αγνοούνταν από την Παρασκευή