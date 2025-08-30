Θεσσαλονίκη: Νεκρή στη θάλασσα εντοπίστηκε 76χρονη από τη Σερβία που αγνοούνταν από την Παρασκευή

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε το πρωί σε θαλάσσια περιοχή της παραλίας Αγίας Τριάδας Θεσσαλονίκης η 76χρονη από τη Σερβία η οποία αγνοούνταν από χθες αργά το απόγευμα.

Για τον εντοπισμό της χθες το βράδυ κινητοποιήθηκαν, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης με τετραμελές πλήρωμα εθελοντών και το διασωστικό σκάφος «Όντιν», δύο πλωτά του Λιμενικού Σώματος, παραπλέον πλοίο και αλιευτικό σκάφος.

Με τις έρευνες να αποβαίνουν άκαρπες, σήμερα το πρωί συνέδραμε και ελικόπτερο του Λιμενικού. Η σορός της 76χρονης εντοπίστηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί εντός θαλάσσιας περιοχής. Στο σημείο μετέβη και το ΕΚΑΒ όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

