30.08.2025 10:11

Θεσσαλονίκη: Νεκρή στη θάλασσα εντοπίστηκε 76χρονη από τη Σερβία που αγνοούνταν από την Παρασκευή

30.08.2025 10:11
EKAV_PARALIA

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε το πρωί σε θαλάσσια περιοχή της παραλίας Αγίας Τριάδας Θεσσαλονίκης η 76χρονη από τη Σερβία η οποία αγνοούνταν από χθες αργά το απόγευμα.

Για τον εντοπισμό της χθες το βράδυ κινητοποιήθηκαν, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης με τετραμελές πλήρωμα εθελοντών και το διασωστικό σκάφος «Όντιν», δύο πλωτά του Λιμενικού Σώματος, παραπλέον πλοίο και αλιευτικό σκάφος.

Με τις έρευνες να αποβαίνουν άκαρπες, σήμερα το πρωί συνέδραμε και ελικόπτερο του Λιμενικού. Η σορός της 76χρονης εντοπίστηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί εντός θαλάσσιας περιοχής. Στο σημείο μετέβη και το ΕΚΑΒ όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

androulakis_main
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για τα 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ: «Η πολιτική αλλαγή είναι στο χέρι μας»

mickael ward ithopoios – new
LIFESTYLE

Micheal Ward: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για τις κατηγορίες βιασμού ο ηθοποιός του «Top Boy»

dimosioi ypalliloi – new
ΕΛΛΑΔΑ

Όποιος αρνείται δύο χρονιές την αξιολόγηση θα απολύεται – Οιαλλαγές του νομοσχεδίου για το νέο πειθαρχικό δίκαιο

Alex Garland Elden Ring (1)
MEDIA

The New Yorker: Ενθουδιώδεις προετοιμασίες για την παραγωγή της ταινίας Elden Ring

treno-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ιδρύθηκε… αιφνιδιαστικά ο Νέος ΟΣΕ – Συγχώνευση τριών φορέων, ποιο είναι το νέο Δ.Σ.

marietta_gourounia
LIFESTYLE

Η... διαφορετική παρέα της Μαριέττας Χρουσαλά στην Άτοκο (photos)

jessiej
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Jessie J αναβάλλει την περιοδεία της εξαιτίας του καρκίνου - «Δυστυχώς, πρέπει να υποβληθώ σε δεύτερη εγχείρηση» (video)

tsipras santorinios
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ

moutsinas_ouganta
LIFESTYLE

Ο Νίκος Μουτσινάς εξερευνά την Αφρική – Η ανάρτηση από την Ουγκάντα (photos)

panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

