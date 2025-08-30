Τροχαίο στην Πάτρα: Εκτός κινδύνου η 8χρονη που παρασύρθηκε από μηχανή, νεκρή μία ηλικιωμένη – «Έσωσε με τον θάνατό της το παιδί μου»

Θλίψη στη Πάτρα για τον θάνατο της 71χρονης η οποία παρασύρθηκε χθες το βράδυ από μηχανή, ενώ κρατούσε μαζί της ένα κοριτσάκι 8 ετών.

Οπως αποδείχθηκε, το κοριτσάκι δεν ήταν εγγονή της, αλλά γειτόνισσα, την οποία εμπιστεύονταν η οικογένεια.

Το κοριτσάκι είναι εκτός κινδύνου αφού τραυματίστηκε ελαφρά.

Αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στο flamis.gr περιέγραψε την στιγμή της φονικής παράσυρσης στην παραλιακή οδό Ακτή Δυμαίων.

Όπως είπε, ο οδηγός της μηχανής στην μόλις προηγούμενη διασταύρωση πέρασε με κόκκινο φανάρι και στην συνέχεια ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αντιδράσει μόλις είδε την 71χρονη με το παιδί.

Η ηλικιωμένη διέσχιζε κάθετα τον δρόμο κρατώντας από το χέρι το μικρό κορίτσι και έτσι λειτούργησε ως ασπίδα, σώζοντας την ζωή του παιδιού.

Αυτό ανέφερε ο πατέρας του παιδιού που συγκλονίζει με τη δήλωσή του: «Έσωσε με το θάνατό της την κόρη μου».

Η 71χρονη ήταν μία γειτόνισσα που εμπιστευόταν η οικογένεια και πολλές φορές πήγαινε τα παιδιά βόλτα.

Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και μετέβη στο Νοσοκομείο «Αγιος Ανδρέας» όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στην συνέχεια συνελήφθη από αστυνομικούς.

