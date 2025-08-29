search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 22:21
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.08.2025 21:02

Στήριξη Βαρθολομαίου στον Δαμιανό: «Είναι νόμιμος και κανονικός Αρχιεπίσκοπος της Ιεράς Μονής Σινά»

29.08.2025 21:02
vartholomaios 8876- new

Τη στήριξή του στον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό εξέφρασε η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που συνεδρίασε υπό τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Στη σχετική ανακοίνωση, η Ιερά Σύνοδος τον αναγνωρίζει ως «νόμιμο και κανονικό Αρχιεπίσκοπο και Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Σινά», κάνοντας λόγο για «σταθερή προσήλωση του Πατριαρχείου στο καθεστώς που ισχύει εδώ και αιώνες για το ιστορικό μοναστήρι».

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου:

«Συνῆλθε σήμερον, 29ην Αὐγούστου (2025), ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν αὐτῆς συνεδρίαν τοῦ μηνός Αὐγούστου, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου.

Κατ᾿ αὐτήν:

α) συνεζητήθη τό θέμα τῆς ἐκκλήτου προσφυγῆς τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου πρῴην Πάφου κ. Τυχικοῦ καί ἀπεφασίσθη ἡ πρόσκλησις καί ἐμφάνισις αὐτοῦ ἐνώπιον τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν προσεχῆ συνεδρίαν αὐτῆς περί τά μέσα Ὀκτωβρίου,
β) ἀπεφασίσθη ἡ ἔναρξις τῆς διαδικασίας πρός ἀναθεώρησιν τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας, κατά τόν προβλεπόμενον ὑπό τοῦ ἰσχύοντος τρόπον,
γ) ἐπί τῇ ἀναγνώσει γράμματος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Σιναίου κ. Δαμιανοῦ, ἐξεφράσθη ἡ συμπαράστασις πρός αὐτόν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τό ὁποῖον θεωρεῖ αὐτόν νόμιμον καί κανονικόν Ἀρχιεπίσκοπον καί Ἡγούμενον, ἐνῷ ἐξακολουθεῖ νά ἀναγνωρίζῃ τό ἀπό αἰώνων καθεστώς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ,
δ) τῇ προτάσει τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, ἐξελέγησαν παμψηφεί Χωρεπίσκοπος Καμπέρας ὁ Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας κ. Ἀθηναγόρας Καρακωσταντάκης, βοηθός Ἐπίσκοπος δέ τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Μακαρίου ὁ Πρωτοσύγκελλος αὐτοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Χριστοφόρος Κρικέλης, ὑπό τόν τίτλον Κερασοῦντος.

Αἱ ἐργασίαι τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου συνεχίζονται καί αὔριον, Σάββατον, 30ήν τ.μ. Αὐγούστου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου».

Διαβάστε επίσης:

Γρεβενά: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Κοσμά – Ήχησε το «112» για ετοιμότητα

Θεσσαλονίκη: Τα γυρίζει η 45χρονη – Αρνείται ότι οδηγούσε, «είναι σε σοκ» λένε οι δικηγόροι της – Βίντεο με την τρελή πορεία της Porsche

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νεκρός 48χρονος άνδρας στην Πλατεία Άθωνος – «Αιφνίδιος ο θάνατός του»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pamela liam 998- new
LIFESTYLE

«Βόμβα» μεγατόνων από το TΜΖ: Διαφημιστικό κόλπο η σχέση Πάμελα Άντερσον και Λίαμ Νίσον – Δεν υπήρξαν ποτέ ζευγάρι

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για Βασιλίσσης Όλγας: Στραγγαλισμός της αυτοδιοίκησης η μεθόδευση της ΝΔ με την παρέμβαση των τριών υπουργείων

fotia_1508_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ύφεση η φωτιά στα Γρεβενά: Προσήχθη 50χρονος που φέρεται να την προκάλεσε από αμέλεια

hamas
ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Οι Ισραηλινοί όμηροι θα διατρέχουν τους ίδιους κινδύνους με τους μαχητές της όταν ο στρατός επιτεθεί στην πόλη της Γάζας

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη 31χρονη μητέρα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ert_2801_1460-820_new
MEDIA

ΕΡΤ: Έκλεισε «ντιλ» που αξίζει προσοχής για ποδοσφαιρικές μεταδόσεις Α’ Εθνικής

marietta_gourounia
LIFESTYLE

Η... διαφορετική παρέα της Μαριέττας Χρουσαλά στην Άτοκο (photos)

axeloos new
ΕΛΛΑΔΑ

Υδροηλεκτρικό στην Κοιλάδα Αχελώου: Έγκλημα κατά της φύσης και της κοινωνίας, καταγγέλει η Πρωτοβουλία Πολιτών και Φορέων 

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

tsipras zwi karteros nikitas
ΚΑΛΧΑΣ

Τα σενάρια πρόωρης κάλπης, η αδυναμία συγκατοίκησης σε υπουργείο αιχμής, η βεντέτα Ζωής με Τσίπρα, το βαρίδι Καρτερός και η ιδέα Κακλαμάνη για την εξεταστική

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 22:20
pamela liam 998- new
LIFESTYLE

«Βόμβα» μεγατόνων από το TΜΖ: Διαφημιστικό κόλπο η σχέση Πάμελα Άντερσον και Λίαμ Νίσον – Δεν υπήρξαν ποτέ ζευγάρι

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για Βασιλίσσης Όλγας: Στραγγαλισμός της αυτοδιοίκησης η μεθόδευση της ΝΔ με την παρέμβαση των τριών υπουργείων

fotia_1508_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ύφεση η φωτιά στα Γρεβενά: Προσήχθη 50χρονος που φέρεται να την προκάλεσε από αμέλεια

1 / 3