Γρεβενά: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Κοσμά – Ήχησε το «112» για ετοιμότητα

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Κοσμάς Γρεβενών.
Κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Μέσω μηνύματος από το «112», οι κάτοικοι της περιοχής Άνω Εκκλησία Γρεβενών καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. «Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Άνω Εκκλησία της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.
