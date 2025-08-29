Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νεκρός 48χρονος άνδρας στην Πλατεία Άθωνος – «Αιφνίδιος ο θάνατός του»

Νεκρός εντοπίστηκε 48χρονος άνδρας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, στην Πλατεία Άθωνος, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε γύρω στις 3.30 το απόγευμα από το ΕΚΑΒ. Ο θάνατος του, σύμφωνα με την αστυνομία, χαρακτηρίζεται αιφνίδιος.

Την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου ανέλαβε το Α.Τ. Λευκού Πύργου.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Με τον Τρύφωνα Σαμαρά διασκέδαζε η οδηγός της Porsche που προκάλεσε το τροχαίο – «Δεν ήταν ζαλισμένη»

Θέμα στη Daily Mail έγινε ιδιοκτήτης εστιατορίου από τη Νάξο που έδιωξε Σιωνιστές από το μαγαζί του

Χανιά: Γυναίκα έκανε ηλιοθεραπεία σε προστατευμένο χώρο όπου γεννούν θαλάσσιες χελώνες