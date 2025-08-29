Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νεκρός 48χρονος άνδρας στην Πλατεία Άθωνος – «Αιφνίδιος ο θάνατός του»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Νεκρός εντοπίστηκε 48χρονος άνδρας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, στην Πλατεία Άθωνος, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Η αστυνομία ειδοποιήθηκε γύρω στις 3.30 το απόγευμα από το ΕΚΑΒ. Ο θάνατος του, σύμφωνα με την αστυνομία, χαρακτηρίζεται αιφνίδιος.
Την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου ανέλαβε το Α.Τ. Λευκού Πύργου.
Διαβάστε επίσης:
Θεσσαλονίκη: Με τον Τρύφωνα Σαμαρά διασκέδαζε η οδηγός της Porsche που προκάλεσε το τροχαίο – «Δεν ήταν ζαλισμένη»
Θέμα στη Daily Mail έγινε ιδιοκτήτης εστιατορίου από τη Νάξο που έδιωξε Σιωνιστές από το μαγαζί του
Χανιά: Γυναίκα έκανε ηλιοθεραπεία σε προστατευμένο χώρο όπου γεννούν θαλάσσιες χελώνες
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.