search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 19:52
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.08.2025 17:22

Θεσσαλονίκη: Με τον Τρύφωνα Σαμαρά διασκέδαζε η οδηγός της Porsche που προκάλεσε το τροχαίο – «Δεν ήταν ζαλισμένη»

29.08.2025 17:22
porsche new

Για το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, αλλά και τη σχέση του με την συλληφθείσα 45χρονη ιδιοκτήτρια και οδηγό της Porsche, μίλησε ο γνωστός κομμωτής, Τρύφωνας Σαμαράς.

Όπως δήλωσε ο ίδιος στην εκπομπή Live News, γνώρισε την 45χρονη επιχειρηματία την προηγούμενη μέρα και το βράδυ της Πέμπτης, οι δυο τους, μαζί με μία φίλη της γυναίκας, διασκέδασαν σε δύο διαφορετικά νυχτερινά μαγαζιά.

«Εγώ χθες ήμουν καλεσμένος ενός φίλου μου δημοσιογράφου, για να γνωρίσω την Κωνσταντίνα (η 45χρονη), γιατί θα κάναμε τη Δευτέρα κάποια story με την Porsche και κάποια άλλα αμάξια… Τις κυρίες τις γνώρισα χθες. Είχαμε βγει σε ένα μαγαζί και μου λέει η (η 45χρονη ιδιοκτήτρια του εμπλεκόμενου οχήματος) “έχω την Porsche, δεν έρχεσαι και εσύ;”. Και κάθομαι εγώ συνοδηγός, οδηγάει όμως η φίλη της η Χριστίνα, ήταν γύρω στις 2 και κάτι, πηγαίναμε στο δεύτερο μαγαζί.», δήλωσε ο Τρύφωνας Σαμαράς.

«Μείναμε εκεί μέχρι τις 4 παρά. Με την Porsche με πήγαν στο ξενοδοχείο και με άφησαν εκεί. Θα έμενα να τη βοηθούσα, αλλά είχε τη φίλη της. Η φίλη της οδηγούσε το αμάξι, η Χριστίνα, για αυτό ήμουν ήσυχος», εξήγησε ο κομμωτής.

Embed code

Ερωτηθείς για το εάν είχε αντιληφθεί για το ότι η 45χρονη βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, ο Τρύφωνας Σαμαράς απάντησε: «Ήταν αρκετά χαρούμενη, όχι ζαλισμένη… Εγώ να σας πω την αλήθεια δεν ήπια τίποτα. Οι άλλες δύο είχαν πιει, αλλά σε λογικά πλαίσια, γιατί ήμασταν και σε άλλο μαγαζί πριν… κάτι σφηνάκια, αλλά μέχρι εκεί».

Διαβάστε επίσης:

Παραδέχθηκε ότι οδηγούσε η ιδιοκτήτρια της Porsche στο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη – Είχε πιεί αλκοόλ

Η τρομακτική περιπέτεια για 8 Έλληνες στο Κιλιμάντζαρο: Το τροχαίο και η νοσηλεία σε πρωτόγονες συνθήκες – Αγωνία για την επιστροφή     

Μη κρατικά ΑΕΙ: Αυλαία με τρία κολέγια και την Κύπρο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
labros-konstantaras_1306_1460-820_new
LIFESTYLE

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η φωτογραφία που δημοσίευσε με τον πατέρα του – «Περνάγαμε ωραία»

ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: «Επική» ανάρτηση των διοργανωτών για την Εθνική Ομάδα με τραγούδι της Άννας Βίσση

TSAK-MORE-816X465px-n (1)
ΘΕΑΤΡΟ

Η ξεκαρδιστική και επίκαιρη κωμωδία «Στο Τσακ» σε  προσαρμογή και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Παπαδοπούλου, επιστρέφει για δεύτερη θεατρική σεζόν, στο Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης

oie geniko sineleusi- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ανακαλεί τις βίζες των Παλαιστινίων ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο

fotia aeroplano – new
ΕΛΛΑΔΑ

Γρεβενά: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Κοσμά – Ήχησε το «112» για ετοιμότητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ert_2801_1460-820_new
MEDIA

ΕΡΤ: Έκλεισε «ντιλ» που αξίζει προσοχής για ποδοσφαιρικές μεταδόσεις Α’ Εθνικής

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

marietta_gourounia
LIFESTYLE

Η... διαφορετική παρέα της Μαριέττας Χρουσαλά στην Άτοκο (photos)

axeloos new
ΕΛΛΑΔΑ

Υδροηλεκτρικό στην Κοιλάδα Αχελώου: Έγκλημα κατά της φύσης και της κοινωνίας, καταγγέλει η Πρωτοβουλία Πολιτών και Φορέων 

tsipras zwi karteros nikitas
ΚΑΛΧΑΣ

Τα σενάρια πρόωρης κάλπης, η αδυναμία συγκατοίκησης σε υπουργείο αιχμής, η βεντέτα Ζωής με Τσίπρα, το βαρίδι Καρτερός και η ιδέα Κακλαμάνη για την εξεταστική

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 19:51
labros-konstantaras_1306_1460-820_new
LIFESTYLE

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η φωτογραφία που δημοσίευσε με τον πατέρα του – «Περνάγαμε ωραία»

ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: «Επική» ανάρτηση των διοργανωτών για την Εθνική Ομάδα με τραγούδι της Άννας Βίσση

TSAK-MORE-816X465px-n (1)
ΘΕΑΤΡΟ

Η ξεκαρδιστική και επίκαιρη κωμωδία «Στο Τσακ» σε  προσαρμογή και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Παπαδοπούλου, επιστρέφει για δεύτερη θεατρική σεζόν, στο Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης

1 / 3