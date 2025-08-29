Για το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, αλλά και τη σχέση του με την συλληφθείσα 45χρονη ιδιοκτήτρια και οδηγό της Porsche, μίλησε ο γνωστός κομμωτής, Τρύφωνας Σαμαράς.

Όπως δήλωσε ο ίδιος στην εκπομπή Live News, γνώρισε την 45χρονη επιχειρηματία την προηγούμενη μέρα και το βράδυ της Πέμπτης, οι δυο τους, μαζί με μία φίλη της γυναίκας, διασκέδασαν σε δύο διαφορετικά νυχτερινά μαγαζιά.

«Εγώ χθες ήμουν καλεσμένος ενός φίλου μου δημοσιογράφου, για να γνωρίσω την Κωνσταντίνα (η 45χρονη), γιατί θα κάναμε τη Δευτέρα κάποια story με την Porsche και κάποια άλλα αμάξια… Τις κυρίες τις γνώρισα χθες. Είχαμε βγει σε ένα μαγαζί και μου λέει η (η 45χρονη ιδιοκτήτρια του εμπλεκόμενου οχήματος) “έχω την Porsche, δεν έρχεσαι και εσύ;”. Και κάθομαι εγώ συνοδηγός, οδηγάει όμως η φίλη της η Χριστίνα, ήταν γύρω στις 2 και κάτι, πηγαίναμε στο δεύτερο μαγαζί.», δήλωσε ο Τρύφωνας Σαμαράς.

«Μείναμε εκεί μέχρι τις 4 παρά. Με την Porsche με πήγαν στο ξενοδοχείο και με άφησαν εκεί. Θα έμενα να τη βοηθούσα, αλλά είχε τη φίλη της. Η φίλη της οδηγούσε το αμάξι, η Χριστίνα, για αυτό ήμουν ήσυχος», εξήγησε ο κομμωτής.

Embed code

Ερωτηθείς για το εάν είχε αντιληφθεί για το ότι η 45χρονη βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, ο Τρύφωνας Σαμαράς απάντησε: «Ήταν αρκετά χαρούμενη, όχι ζαλισμένη… Εγώ να σας πω την αλήθεια δεν ήπια τίποτα. Οι άλλες δύο είχαν πιει, αλλά σε λογικά πλαίσια, γιατί ήμασταν και σε άλλο μαγαζί πριν… κάτι σφηνάκια, αλλά μέχρι εκεί».

Διαβάστε επίσης:

Παραδέχθηκε ότι οδηγούσε η ιδιοκτήτρια της Porsche στο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη – Είχε πιεί αλκοόλ

Η τρομακτική περιπέτεια για 8 Έλληνες στο Κιλιμάντζαρο: Το τροχαίο και η νοσηλεία σε πρωτόγονες συνθήκες – Αγωνία για την επιστροφή

Μη κρατικά ΑΕΙ: Αυλαία με τρία κολέγια και την Κύπρο