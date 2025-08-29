search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 16:35
29.08.2025 15:16

Παραδέχθηκε ότι οδηγούσε η ιδιοκτήτρια της Porsche στο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη – Είχε πιεί αλκοόλ

29.08.2025 15:16
porsche new

Παραδέχτηκε στις Αρχές ότι εκείνη οδηγούσε τη μαύρη Porsche που ενεπλάκη στο σοβαρό τροχαίο τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, η ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου.

Πρόκειται για μια 45χρονη επιχειρηματία, ιδιοκτήτρια κέντρου αισθητικήςκαι ενεχυροδανειστηρίου , η οποία, όπως διαπιστώθηκε, είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν οδηγήσει και μάλιστα εξακολουθούσε να βρίσκεται υπό την επήρεια τη στιγμή που της έγινε η μέτρηση, πάνω από 0,8.

Η γυναίκα συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να της πάρουν αίμα, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές ποσοστό αλκοόλ στο αίμα της. Παράλληλα, σχηματίζεται σε βάρος της δικογραφία, με την υπόθεση να παίρνει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης. 

Η ίδια παραδέχθηκε ότι οδηγούσε και ισχυρίζεται ότι πίσω της ήταν φίλοι της με άλλο αυτοκίνητο, ότι την μάζεψαν και την πήγαν στο νοσοκομείο.

Εκτός κινδύνου οι τραυματίες

Το σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, λίγο μετά το εμπορικό κέντρο.

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να εκτραπούν της πορείας τους και να προσκρούσουν σε κολώνες και δέντρα.

Το ένα όχημα, η μαύρη Porsche που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, συγκρούστηκε με το δεύτερο όχημα, το οποίο έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών και στη συνέχεια βγήκε στον παράδρομο και σταμάτησε πάνω σε κολώνα. Η οδηγός της Porsche βγήκε από την ηλιοροφή.

Αρχικά η γυναίκα, που οδηγούσε το όχημα, νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση. Πλέον, είναι και οι δύο εκτός κινδύνου. Ο ένας νοσηλεύεται σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) και ο άλλος σε κανονική κλινική.  

