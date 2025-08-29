search
29.08.2025 14:11

Αντώνης Τρίτσης: Υπάλληλοι του δήμου ανακάλυψαν το ξεχασμένο αυτοκίνητό του και το έπλυναν (video)

29.08.2025 14:11
tritsis_aftokinito_2908_1920-1080_new

Υπάλληλοι του δήμου Αθηναίων ανακάλυψαν το ξεχασμένο -εδώ και 33 χρόνια- αυτοκίνητο του Αντώνη Τρίτση, στο υπόγειο γκαράζ του κτηρίου της Γενικής Γραμματείας του δήμου και το έπλυναν.

«Έπλυνα κυρία Διευθυντρια το αμάξι εις μνήμη ενός δημοκράτη και συντρόφου όπως αρμόζει στο μακαρίτη δήμαρχο Τρίτση, δεν ήξερα τη ιστορία του αμαξιού.. Αν τη γνώριζα θα το είχα κάνει απ τη αρχή. Με βοήθησε και ο Δημητριος Τασιούλης», ανέφερε ο υπάλληλος του δήμου, Μπάμπης Περδίκης, όπως γνωστοποίησε σε ανάρτησή της η συνάδελφος του, Λένα Χαλβατζά.

Αναλυτικά η ανάρτηση της υπαλλήλου του δήμου, Λένας Χαλβατζά:

«Όσο υπάρχουν άνθρωποι με αξίες και σεβασμό μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Πριν λίγο έλαβα το βίντεο που βλέπετε μαζί με το παρακάτω μήνυμα από τον συνάδελφο Mpampis Perdikis.

“Έπλυνα κυρία Διευθυντρια το αμάξι εις μνήμη ενός δημοκράτη και συντρόφου όπως αρμόζει στο μακαρίτη δήμαρχο Τρίτση, δεν ήξερα τη ιστορία του αμαξιού.. Αν τη γνώριζα θα το είχα κάνει απ τη αρχή. Με βοήθησε και ο Δημητριος Τασιούλης.

Ο Αντώνης Τρίτσης διετέλεσε Δήμαρχος Αθηναίων την Περίοδο 1 Ιανουαρίου 1991 – 7 Απριλίου 1992. Στο υπόγειο γκαράζ της Λιοσίων 22 συγκεκριμένα σε μια γωνιά που πρώτου υπογείου, βρίσκεται, φαντάζομαι από τον θάνατο του, το ιδιωτικό του αυτοκίνητο με τις πινακίδες ακόμη επάνω του όπως μπορείτε να διακρίνετε. Παρά τα κλεισμένα ήδη 40 Χρόνια υπηρεσίας μου στο Δήμο Αθηναίων, δεν μπορώ να σας πω γιατί παρέμεινε ακόμη εκεί. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι την προηγούμενη φορά που κάποιος σκέφτηκε και φρόντισε να το πλύνουμε είναι ο αγαπημένος μου προϊστάμενος Δήμος Μπαούρδας το 2016, όταν συνεργαστηκαμε στη Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Διοίκησης. Προσπάθησα τότε να βρω μια άκρη για την αξιοποίηση του αλλά δεν τα κατάφερα… Κάθε πληροφορία από κάποιο που μπορεί να βοηθήσει να λύσουμε το μυστήριο δεκτή”».

