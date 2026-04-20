«Euphoria»: Η Sydney Sweeney εμφανίστηκε ολόγυμνη στο νέο επεισόδιο της σειράς (photos)

Η Σίντνεϊ Σουίνι (Sydney Sweeney) εμφανίστηκε ολόγυμνη, για τις ανάγκες του ρόλου της (Κάσι – Cassie) στο νέο επεισόδιο του τρίτου κύκλου της σειράς του Σαμ Λέβινσον (Sam Levinson) «Euphoria».

Στο νέο επεισόδιο, με τίτλο «America My Dream», η Κάσι (Σουίνι) εμφανίζεται να ποζάρει για μια σειρά προκλητικών φωτογραφιών για τον λογαριασμό της στο OnlyFans, συμπεριλαμβανομένης μιας με παγωτό να στάζει στο στήθος της, ενώ στο προηγούμενο επεισόδιο είχε εμφανιστεί ντυμένη σαν σκύλος.

Σε μια άλλη τολμηρή λήψη, τη βλέπουμε να φορά μόνο ένα καπέλο μπέιζμπολ, ποζάροντας σε ένα σκηνικό με θέμα το μπέιζμπολ, καλύπτοντας το στήθος και το κάτω μέρος του σώματός της με τα χέρια της. Αργότερα υποδύεται ένα «ενήλικο μωρό» με τα πόδια της σηκωμένα στον αέρα.

Σύμφωνα με τα ξένα μέσα, ορισμένοι από τους τηλεθεατές επαίνεσαν τη δέσμευση της Σουίνι στον ρόλο της, όμως άλλοι χαρακτήρισαν τις σκηνές σοκαριστικές και υπερβολικές.

Η ηθοποιός έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι μέσω του ρόλου της έχει αποκτήσει «αυτοπεποίθηση και αυτογνωσία» και ότι είναι διατεθειμένη «να κάνει ό,τι χρειάζεται» για να αποδώσει την ιστορία της Κάσι. Σε συνέντευξή της το 2023 στο Variety, η Σουίνι είχε αναφέρει ότι ζήτησε από τον δημιουργό της σειράς, Σαμ Λέβινσον, να ενισχύσει την ένταση του χαρακτήρα της, δηλώνοντας: «Δώσε μου περισσότερα. Θα σου δείξω τι μπορώ να κάνω. Υπάρχουν τόσα πολλά σε αυτό το κορίτσι».

