Έλλη Πασπαλά: «Η φωνή μου έχει συρρικνωθεί, δεν έχει την έκταση που είχε παλαιότερα» (Video)

Για την επερχόμενη συναυλία της με τίτλο «Elly Loves Jazz» στο θέατρο Ολύμπια στις 22 Απριλίου μίλησε η Έλλη Πασπαλά, επισημαίνοντας ότι το ρεπερτόριο δεν θα αποτελείται αποκλειστικά από δικά της κομμάτια, αφήνοντας μια μικρή έκπληξη για το κοινό.

Τονίζει, δε, τη σημασία των μουσικών που τη συνοδεύουν εδώ και χρόνια, ενώ δηλώνει χαρούμενη για τον γιο της και την ευκαιρία που έχουν να παίζουν μαζί.

«Εκδηλώθηκε ένα πηγαίο… Μια μουσική φωνή, από πολύ μικρή ηλικία! Και ενώ ξεκίνησε με διάφορα άλλα όργανα, με πιάνο, με βιολοντσέλο κτλ, κάπως δεν ταυτίστηκε με αυτά τα όργανα. Με το που έβαλε το σαξόφωνο στο στόμα του… Καταρχάς είναι πολύ δύσκολο και σπάνιο για ένα μικρό παιδί να βγάλει ήχο από αυτό το όργανο. Ήταν απίστευτο. Δηλαδή ήταν συγκλονιστικό αυτό το πράγμα» είπε αρχικά, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Buongiorno» και τον Άρη Καβατζίκη.

«Δεν έχω πρόβλημα με τις ρυτίδες. Πραγματικά δεν έχω πρόβλημα με τις ρυτίδες και γι’ αυτό δεν κάνω και διάφορα, ό,τι κάνουν κάποιοι άνθρωποι. Αυτό που με βαραίνει είναι το πέρασμα του χρόνου σωματικά και όχι εμφανισιακά. Γίνεσαι πιο αργός, γίνεσαι πιο δυσκίνητος. Πρέπει να είχα και κάποια μικροατυχηματάκια με πέσιμο και τέτοια που με ταράξανε πάρα πολύ. Αυτό λίγο. Και γενικώς το θέμα της υγείας. Δεν θέλω την αρρώστια. Αυτό με τρομάζει και με φοβίζει» πρόσθεσε, αναφερόμενη στην εικόνα της.

«Στο πέρασμα του χρόνου μεγαλώνει μια φωνή, όπως μεγαλώνει όλο το σύστημα. Και αυτό με τρομάζει. Η φωνή μου έχει συρρικνωθεί, δεν έχει την έκταση που είχε παλιότερα, δεν έχει την ίδια ευλυγισία. Ναι, μεν λέμε ότι είναι η φωνή δεν έχει θιχτεί, είναι άψογη κτλ. Δεν είναι η ίδια φωνή μια εξηντάρα με μια εικοσιπεντάρα» εξομολογήθηκε, τέλος.

Κάρλος Αλκαράθ: Το υπερπολυτελές «Sunreef» καταμαράν των 27 μέτρων του Ισπανού τενίστα (Photos)

Αννίτα Πάνια για Άννα Βίσση: «Περίμενα ότι θα γεμίσει το ΟΑΚΑ – Της αξίζει όλο αυτό που συμβαίνει» (Video)

Γιάννης Γκελντής: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αστυνομικούς που με συνέλαβαν – Η ντροπή είναι δική μου» (Video)



