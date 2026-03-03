search
ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 12:02
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.03.2026 08:40

Έλλη Πασπαλά: «Ελπίζω η φωνή μου να μη με προδώσει – Έχω τρομερό τρακ και όσο μεγαλώνω χειροτερεύει» (Video)

03.03.2026 08:40
paspala-new

Για την καλλιτεχνική της πορεία αλλά και τον ρόλο που έπαιξε η μητρότητα στη ζωή της μίλησε η Έλλη Πασπαλά, αποκαλύπτοντας -μεταξύ άλλων- ότι κάποιες φορές νιώθει ενοχές, αμφισβητώντας συχνά τον εαυτό της ως προς τον ρόλο της καθοδήγησης.

Καλεσμένη του Ρένου Χαραλαμπίδη στην εκπομπή «Με τον Ρένο» στο One Channel, επισημαίνει ότι ίσως έπρεπε να είναι πιο πειθαρχημένη απέναντί του.

«Η έννοια της μετάνοιας υπάρχει στη ζωή μου σε κάποια θέματα και σε ό,τι αφορά κυρίως τον γιο μου. Νομίζω ότι έπρεπε να είμαι πιο στοχευμένη ως προς τον ίδιο, να ήμουν πιο πειθαρχημένη απέναντί του. Μία παρένθεση. Πολύ συχνά σκέφτομαι ότι εγώ είμαι τόσο ανώριμη ακόμα, που πώς μπορώ και έχω την εντύπωση ότι μπορώ να καθοδηγήσω ή να συμβουλεύσω το γιο μου… Δηλαδή καμιά φορά απορώ με τον εαυτό μου» είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, η Έλλη Πασπαλά αναφέρεται στην καριέρα της, στην αγάπη της για το τραγούδι και τον σεβασμό με τον οποίο αντιμετωπίζει τη μουσική, ενώ δεν κρύβει τον φόβο της μήπως μια μέρα την προδώσει -όπως χαρακτηριστικά λέει- η φωνή της.

«Έχω όνειρα, ελπίζω η φωνή μου να μη με προδώσει. Μπορείς να φροντίσεις τη φωνή, όμως δεν ξέρεις μέχρι πού θα σε πάει, αν θα σε προδώσει. Δεν είμαι έτοιμη για τη στιγμή που ίσως αυτό συμβεί. Επειδή αγχώνομαι πάρα πολύ, έχω τρομερό τρακ και όσο μεγαλώνω χειροτερεύει μάλιστα, έχω την έννοια να υπηρετήσω αυτό που λέγεται μουσική και τραγούδι. Παρά τη μεγάλη μου πορεία και εμπειρία, δεν φεύγει το άγχος καθώς αντιμετωπίζω τη μουσική με μεγάλο δέος, το παίρνω πολύ στα σοβαρά» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Ο γιος του Τομ Χανκς ταξίδεψε στην Κολομβία με το ελληνικό του διαβατήριο και «παγιδεύτηκε» – Τι συνέβη (Video)

Τέλος στις θεωρίες περί «σωσία» του Τζιμ Κάρεϊ στα βραβεία Σεζάρ – Η ανάρτηση γνωστής drag queen που πυροδότησε τις φήμες

Η ηθοποιός Μπιζού Φίλιπς λέει ότι θα μπορούσε να «φύγει σε λίγες μέρες» χωρίς μεταμόσχευση νεφρού

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
streaming_platforms
MEDIA

Τα «αποτυπώματα» των υπηρεσιών streaming στην Ελλάδα μέσα στο 2025 – Η πλατφόρμα που κατέχει τη μερίδα του λέοντος

SFEE_PHOTO
ΥΓΕΙΑ

Συνάντηση ΕΟΠΕ και ΣΦΕΕ: Πρωτοβουλίες με επίκεντρο τον oγκολογικό ασθενή – Προβλήματα στην πρόσβαση λόγω υποχρηματοδότησης

dendias new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύπρος: Είμαστε συνολικά και απολύτως στη διάθεση σας, είπε ο Δένδιας στον Χριστοδουλίδη

papastavrou_stavros
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Έχουμε ενεργειακή ανθεκτικότητα, η κυβέρνηση θα στηρίξει τους πολίτες, εάν χρειαστεί – Λάθος η εκτίμηση Σαμαρά για Chevron (video)

macron-gallia-stratos
ΚΟΣΜΟΣ

Στη «σκακιέρα» της Μέσης Ανατολής η Γαλλία: «Έχουμε δικαίωμα επέμβασης για να προστατέψουμε τους συμμάχους μας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: «Λυπήθηκα για τη κατάντια μας» έγραψε με αφορμή σχόλια για εγκλωβισμένους Έλληνες στο Ντουμπάι

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

lebanon_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Υποχωρούν τα στρατεύματα του Λιβάνο, χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ - Το Ιράν χτύπησε την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ (Live Blogging)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 12:01
streaming_platforms
MEDIA

Τα «αποτυπώματα» των υπηρεσιών streaming στην Ελλάδα μέσα στο 2025 – Η πλατφόρμα που κατέχει τη μερίδα του λέοντος

SFEE_PHOTO
ΥΓΕΙΑ

Συνάντηση ΕΟΠΕ και ΣΦΕΕ: Πρωτοβουλίες με επίκεντρο τον oγκολογικό ασθενή – Προβλήματα στην πρόσβαση λόγω υποχρηματοδότησης

dendias new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύπρος: Είμαστε συνολικά και απολύτως στη διάθεση σας, είπε ο Δένδιας στον Χριστοδουλίδη

1 / 3