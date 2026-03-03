Έλλη Πασπαλά: «Ελπίζω η φωνή μου να μη με προδώσει – Έχω τρομερό τρακ και όσο μεγαλώνω χειροτερεύει» (Video)

Για την καλλιτεχνική της πορεία αλλά και τον ρόλο που έπαιξε η μητρότητα στη ζωή της μίλησε η Έλλη Πασπαλά, αποκαλύπτοντας -μεταξύ άλλων- ότι κάποιες φορές νιώθει ενοχές, αμφισβητώντας συχνά τον εαυτό της ως προς τον ρόλο της καθοδήγησης.

Καλεσμένη του Ρένου Χαραλαμπίδη στην εκπομπή «Με τον Ρένο» στο One Channel, επισημαίνει ότι ίσως έπρεπε να είναι πιο πειθαρχημένη απέναντί του.

«Η έννοια της μετάνοιας υπάρχει στη ζωή μου σε κάποια θέματα και σε ό,τι αφορά κυρίως τον γιο μου. Νομίζω ότι έπρεπε να είμαι πιο στοχευμένη ως προς τον ίδιο, να ήμουν πιο πειθαρχημένη απέναντί του. Μία παρένθεση. Πολύ συχνά σκέφτομαι ότι εγώ είμαι τόσο ανώριμη ακόμα, που πώς μπορώ και έχω την εντύπωση ότι μπορώ να καθοδηγήσω ή να συμβουλεύσω το γιο μου… Δηλαδή καμιά φορά απορώ με τον εαυτό μου» είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, η Έλλη Πασπαλά αναφέρεται στην καριέρα της, στην αγάπη της για το τραγούδι και τον σεβασμό με τον οποίο αντιμετωπίζει τη μουσική, ενώ δεν κρύβει τον φόβο της μήπως μια μέρα την προδώσει -όπως χαρακτηριστικά λέει- η φωνή της.

«Έχω όνειρα, ελπίζω η φωνή μου να μη με προδώσει. Μπορείς να φροντίσεις τη φωνή, όμως δεν ξέρεις μέχρι πού θα σε πάει, αν θα σε προδώσει. Δεν είμαι έτοιμη για τη στιγμή που ίσως αυτό συμβεί. Επειδή αγχώνομαι πάρα πολύ, έχω τρομερό τρακ και όσο μεγαλώνω χειροτερεύει μάλιστα, έχω την έννοια να υπηρετήσω αυτό που λέγεται μουσική και τραγούδι. Παρά τη μεγάλη μου πορεία και εμπειρία, δεν φεύγει το άγχος καθώς αντιμετωπίζω τη μουσική με μεγάλο δέος, το παίρνω πολύ στα σοβαρά» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

