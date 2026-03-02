Ο γιος του Τομ Χανκς ταξίδεψε στην Κολομβία με το ελληνικό του διαβατήριο και «παγιδεύτηκε» – Τι συνέβη (Video)

Ο Τσετ Χανκς, γιος του διάσημου ηθοποιού Τομ Χανκς, βρέθηκε εγκλωβισμένος στην Κολομβία, καθώς ταξίδευε με το ελληνικό του διαβατήριο και δεν διαθέτει έγκυρο έγγραφο για να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ίδιος απηύθυνε διαδικτυακή έκκληση στους φίλους του να τον «ελευθερώσουν».

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, ο 35χρονος περιέγραψε πώς η απόπειρά του να αποφύγει πιθανά προβλήματα με το αμερικανικό του διαβατήριο τον οδήγησε σε ακόμη μεγαλύτερη ταλαιπωρία.

Ο Τσετ Χανκς ταξίδεψε αρχικά στο Πουέρτο Ρίκο για να γιορτάσει τα γενέθλια ενός φίλου του και στη συνέχεια μετέβη στο Μεδεγίν για να επισκεφθεί άλλο πρόσωπο. Όπως εξήγησε, είχε μαζί του το ελληνικό του διαβατήριο, καθώς το αμερικανικό του θα έληγε σύντομα.

Του ζητήθηκε πράσινη κάρτα για να επιστρέψει στις ΗΠΑ

Ωστόσο, η επιλογή αυτή αποδείχθηκε προβληματική κατά την προσπάθειά του να φύγει από την Κολομβία. Στο αεροδρόμιο του Μεδεγίν ενημερώθηκε ότι, επειδή ταξιδεύει με διαβατήριο ξένης χώρας, απαιτείται να επιδείξει πράσινη κάρτα για είσοδο στις ΗΠΑ.

Ως πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τσετ Χανκς δεν διαθέτει πράσινη κάρτα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιστρέψει στη χώρα του χωρίς το αμερικανικό διαβατήριο. Ανέφερε πως βρίσκεται στο Μεδεγίν, ενώ η πλησιέστερη αμερικανική πρεσβεία βρίσκεται στην Μπογκοτά.

Παρά το γεγονός ότι η πτήση μεταξύ των δύο πόλεων διαρκεί περίπου μία ώρα, ο ίδιος εξέφρασε τη δυσφορία του για τη διαδικασία και ολοκλήρωσε την ανάρτησή του με τη φράση: «Ελευθερώστε με».

Διαβάστε επίσης:

Τέλος στις θεωρίες περί «σωσία» του Τζιμ Κάρεϊ στα βραβεία Σεζάρ – Η ανάρτηση γνωστής drag queen που πυροδότησε τις φήμες

Η ηθοποιός Μπιζού Φίλιπς λέει ότι θα μπορούσε να «φύγει σε λίγες μέρες» χωρίς μεταμόσχευση νεφρού

Πρεμιέρα – ρεκόρ 97 εκατ. δολαρίων για το «Scream 7»