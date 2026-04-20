ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 13:18
20.04.2026 12:40

Αννίτα Πάνια για Άννα Βίσση: «Περίμενα ότι θα γεμίσει το ΟΑΚΑ – Της αξίζει όλο αυτό που συμβαίνει» (Video)

20.04.2026 12:40
Sold out μέσα σε λίγες ώρες βγήκε η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ με 70.000 εισιτήρια να πωλούνται μέσα σε διάστημα 24 ωρών.

Σχολιάζοντας το γεγονός η Αννίτα Πάνια, τόνισε ότι περίμενε αυτή την εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι αξίζει στην Άννα Βίσση αυτό το τεράστιο κύμα αγάπης που δέχεται.

«Εννοείται ότι θα πάω στη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ. Φυσικά και περίμενα ότι θα γεμίσει το ΟΑΚΑ. Της αξίζει της Άννας αυτό που συμβαίνει, είναι ένα ελπιδοφόρο πλάσμα για όλο τον κόσμο. Είναι ένα πλάσμα με πολύ έντονη δράση και θετική αίσθηση γενικότερα. Είναι αγαπημένο πλάσμα και θες να βλέπεις ανθρώπους γύρω σου να τα πηγαίνουν τόσο καλά» είπε, μεταξύ άλλων, μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

Η συναυλία της Άννας Βίσση θα πραγματοποιηθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 26 Σεπτεμβρίου. Πλέον, έχουν απομείνει μόνο κάποια εισιτήρια άνω των 300 ευρώ, ενώ έχει γίνει γνωστό πως η τραγουδίστρια αναζητά ημερομηνία και για δεύτερο live.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 13:18
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Μεγάλη αμηχανία και διαρκείς συγγνώμες για τη βεβήλωση αγάλματος του Ιησού από στρατιώτη του IDF (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Έφοδοι των καραμπινιέρων για παράνομες παρακολουθήσεις από ομάδα πρώην μελών των ιταλικών υπηρεσιών ασφαλείας

ΣΙΝΕΜΑ

Συγκίνηση και παρατεταμένο χειροκρότημα στον Έντι Μέρφι – Παρέλαβε βραβείο για το σύνολο του έργου του (Video/Photos)

