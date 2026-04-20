Συγκλονίζει η Σαρλίζ Θερόν: Όταν η μητέρα της πυροβόλησε τον πατέρα της για να τη σώσει – «Ήταν ξεκάθαρο ότι θα μας σκοτώσει» (Video)

Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση προχώρησε η Σαρλίζ Θερόν μιλώντας για τη νύχτα που σημάδεψε τη ζωή της, όταν η μητέρα της πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα της για να τη σώσει

Σε συνέντευξή της στους New York Times, η ηθοποιός μίλησε για την τραγική νύχτα του 1991 όταν η μητέρα της, Γκέρντα, αναγκάστηκε να πυροβολήσει, τραυματίζοντας θανάσιμα τον πατέρα της σε μια ξεκάθαρη πράξη αυτοάμυνας.

Όπως περιέγραψε, εκείνη και η μητέρα της είχαν επισκεφθεί το σπίτι του θείου της μετά από τον κινηματογράφο, κάτι που είχε εκνευρίσει τον πατέρα της επειδή δεν ανακοίνωσε την άφιξή της πριν τρέξει κατευθείαν στο μπάνιο.

«Ήξερα πως κάτι κακό θα συμβεί»

«Έπρεπε να πάω επειγόντως τουαλέτα», εξήγησε. «Οπότε μπήκα τρέχοντας στο σπίτι για να προλάβω, και εκείνος το εξέλαβε ως αγένεια, επειδή δεν σταμάτησα να χαιρετήσω όλους».

«Στη Νότια Αφρική είναι μεγάλο θέμα ο σεβασμός προς τους μεγαλύτερους. Και εκείνος βρισκόταν σε μια κατάσταση που απλώς ξέφυγε. Του τύπου “Γιατί δεν σταμάτησες; Ποια νομίζεις ότι είσαι;”» πρόσθεσε.

Η ηθοποιός θυμήθηκε ότι έφυγε και ζήτησε από τη μητέρα της να τη βοηθήσει να αποφύγει μια μεταγενέστερη σύγκρουση με τον πατέρα της.

«Ήξερα ότι ήταν θυμωμένος μαζί μου. Έτσι της είπα “Όταν τελικά αποφασίσει να έρθει σπίτι, σε παρακαλώ πες του ότι κοιμάμαι”», διηγήθηκε.

«Πήγα στο δωμάτιό μου, έσβησα τα φώτα και φοβόμουν. Το παράθυρό μου έβλεπε στον δρόμο, και μπορούσα να καταλάβω το επίπεδο του θυμού, της απογοήτευσης ή της δυστυχίας από τον τρόπο που οδηγούσε όταν έφτανε», είπε, επισημαίνοντας: «Απλώς ήξερα πως κάτι κακό θα συμβεί».

Όπως είπε, στη συνέχεια, ο πατέρας της εισέβαλε στο σπίτι, πυροβολώντας μέσα από τις μεταλλικές πόρτες, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι σκόπευε να τις σκοτώσει, ενώ περιέγραψε τη μητέρα της να τρέχει σε ένα χρηματοκιβώτιο για να πάρει το δικό της όπλο πριν επιστρέψει στο δωμάτιο της κόρης της.

«Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: Θα σας σκοτώσω απόψε»

«Κρατούσαμε την πόρτα με τα σώματά μας, γιατί δεν είχε κλειδαριά. Απλώς έκανε ένα βήμα πίσω και άρχισε να πυροβολεί μέσα από την πόρτα» είπε, επισημαίνοντας ότι ήταν «τρελό» το γεγονός ότι «καμία σφαίρα δεν τις πέτυχε».

«Το μήνυμα ήταν πολύ ξεκάθαρο “Θα σας σκοτώσω απόψε. Νομίζεις ότι δεν μπορώ να μπω από αυτή την πόρτα; Κοίτα με. Θα πάω στο χρηματοκιβώτιο, θα πάρω την καραμπίνα”» αφηγήθηκε η ηθοποιός.

«Περπάτησε προς το χρηματοκιβώτιο και η μητέρα μου άνοιξε την πόρτα ενώ ο αδελφός του στεκόταν ακόμη εκεί. Ο θείος έτρεξε στον διάδρομο και εκείνη έριξε μία σφαίρα προς τα εκεί, η οποία εξοστρακίστηκε επτά φορές και τον χτύπησε στο χέρι. Είναι πράγματα που δεν μπορείς να εξηγήσεις. Και μετά ακολούθησε τον πατέρα μου, ο οποίος τότε άνοιγε το χρηματοκιβώτιο για να πάρει περισσότερα όπλα, και τον πυροβόλησε» λέει, με την περιγραφή της να συγκλονίζει.

«Το επόμενο πρωί η μαμά μου με έστειλε κανονικά στο σχολείο. Ήταν σαν να λέει “προχωράμε”»

Όπως τόνισε η ηθοποιός για χρόνια ένιωθε ότι ήταν οι μοναδικοί άνθρωποι που βίωσαν κάτι αντίστοιχο, επισημαίνοντας πόσο σημαντικό είναι να μιλά κανείς ανοιχτά για τέτοιες εμπειρίες, ώστε να μη νιώθουν άλλοι μόνοι.

Πλέον, η ίδια δηλώνει πως δεν τη στοιχειώνει το παρελθόν, ενώ αναγνωρίζει ότι η μητέρα της επέλεξε έναν τρόπο διαχείρισης βασισμένο στο να προχωρήσουν μπροστά.

«Το επόμενο πρωί με έστειλε κανονικά στο σχολείο. Ήταν σαν να λέει “προχωράμε”», επισημαίνει.

Η ηθοποιός έχει μιλήσει και στο παρελθόν για το τραύμα αυτό, αλλά και για τη βία κατά των γυναικών, επισημαίνοντας πως αποτελεί ένα πρόβλημα διαχρονικό και παγκόσμιο.

Διαβάστε επίσης:

Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: Εξήγησε τι εννοεί όταν λέει πως είναι «άθεος χριστιανός ορθόδοξος» (Video)

Κέιτι Πέρι: Πέταξε την πιστωτική της κάρτα στη Fontana di Trevi αντί για κέρμα – «Δεν μπλέκω με τα ψιλά» (Video)

Πρωτοφανής αποθέωση για τον Akylas στη Ρουμανία – Ξεσήκωσε το κοινό σε συναυλία (video)



