ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 11:08
20.04.2026 09:24

Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: Εξήγησε τι εννοεί όταν λέει πως είναι «άθεος χριστιανός ορθόδοξος» (Video)

Πώς πέρασε το Πάσχα ως «άθεος χριστιανός ορθόδοξος» διηγήθηκε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης ο οποίος καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» κλήθηκε -μεταξύ άλλων- να εξηγήσει την πρόσφατη δήλωση του η οποία σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως.

«Με συγκινεί πάρα πολύ το Πάσχα και με συγκινεί πάρα πολύ φιλοσοφικά και λογοτεχνικά το νόημα της ανάστασης των νεκρών. Με τη μικρή διαφορά ότι δεν το πιστεύω κυριολεκτικά. Είναι μία πολύ μεγάλη διαφορά αυτή. Παρόλα αυτά, όπως είπα, δεν χρειάζεται μια ιστορία να είναι αληθινή για να είναι βαθιά και σημαντική και συγκινητική. Οι περισσότερες ιστορίες που γνωρίζουμε και μας διαμορφώνουν και φτιάχνουν τη θέση μας απέναντι στον κόσμο και τα πράγματα, είναι ιστορίες που δεν είναι κατά βάση αληθινές και δεν χρειάζεται να είναι αληθινές. Δεν χρειάζεται να πιστεύεις κυριολεκτικά σε κάποια πράγματα για να γνωρίζεις την αξία που έχουν και να ζεις με βάση αυτή την αξία. Αυτό είναι με πολλά λόγια αυτό που συμπυκνώνεται σε αυτές τις τρεις λέξεις».

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, είχε εξηγήσει τη φράση «Είμαι άθεος χριστιανός ορθόδοξος» ως εξής: «Εγώ δεν αισθάνομαι καθόλου ότι είναι οξύμωρο. Βρίσκω βαθιά κατάνυξη στις μέρες του Πάσχα και στο νόημα του Πάσχα, χωρίς να πιστεύω κυριολεκτικά την ιστορία. Αλλά δεν χρειάζεται να είναι αληθινή μια ιστορία για να είναι βαθιά. Δεν πιστεύω στη μετά θάνατον ζωή, αλλά με συγκινεί βαθιά η ιστορία της Ανάστασης».

