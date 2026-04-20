Παύλος Ευαγγελόπουλος: «Δεν ήθελα ποτέ γάμο στη ζωή μου και δεν έχω αναθεωρήσει (Video)

Αρνητικός στην ιδέα του γάμου ήταν και παραμένει ο Παύλος Ευαγγελόπουλος, εξηγώντας γιατί ποτέ δεν ένιωσε την ανάγκη να κάνει το μεγάλο βήμα στην προσωπική του ζωή.

«Δεν ήθελα ποτέ γάμο στη ζωή μου και δεν έχω αναθεωρήσει. Εξακολουθώ να το πιστεύω. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος» είπε αρχικά, ενώ σχολιάζοντας τις δημόσιες τοποθετήσεις του Στράτου Τζώρτζογλου για την πρώην σύζυγό του, Σοφία Μαριόλα, ο ηθοποιός τάχθηκε κατά της δημοσιοποίησης της προσωπικής ζωής, καθώς -όπως τόνισε- η έκθεση θα φέρει και αρνητικές συνέπειες.

«Πιστεύω ότι πρέπει η προσωπική σου ζωή να μένει ιδιωτική. Όταν γίνεται με δική σου έγκριση η έκθεση της προσωπικής σου ζωής, μετά θα υποστείς το κόστος. Ήμουν σε σχέση με γνωστή πρωταγωνίστρια, αλλά ήταν τόσο όσο. Εγώ δεν έδινα αφορμές, ώστε να δείχνω ότι μπορώ να μιλήσω παραπάνω για την προσωπική μου ζωή. Είναι λάθος να βγάζεις τα προσωπικά σου και να ζεις γι’ αυτό», σημείωσε.

Όσον αφορά στην πορεία του στην υποκριτική, ανέφερε ότι ο ίδιος είναι απόλυτα συμβιβασμένος με το πέρασμα του χρόνου και στους ρόλους που αντιστοιχούν στην ηλικία του.

«Ξεκίνησα να υποδύομαι σε ρόλους τον γιο, τον μαθητή, τώρα κάνω τον πατέρα και σε λίγο τον παππού. Έχω εξοικειωθεί με αυτό. Υπήρχε φάση που ήμουν πολλά χρόνια εκτός δουλειάς και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει στο χώρο. Πάντα υπάρχει άγχος για το τι θα κάνεις, αν θα έχεις δουλειά», τόνισε.

