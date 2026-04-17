ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 13:55
17.04.2026 13:49

Άννα Βίσση: Ιστορικό sold out η συναυλία στο ΟΑΚΑ – Πωλήθηκαν πάνω από 70.000 εισιτήρια σε λιγότερο από 24 ώρες (Video)

Ιστορικό ρεκόρ φαίνεται πως πετυχαίνει η Άννα Βίσση με τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, καθώς μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες πάνω από το 70.000 εισιτήρια έχουν, ήδη, πωληθεί.

Όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα της προπώλησης έχουν μείνει μόνο τα εισιτήρια στις κεντρικές κερκίδες. Πρόκειται για εκείνα που οι τιμές κυμαίνονται στα 250, 300 και 450 ευρώ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θάνου Βάγιου στο Πρωινό, μάλιστα, κλιμακωτά θα διατεθούν μερικές χιλιάδες ακόμα εισιτήρια, φθάνοντας συνολικά τις 90.000.

«Έχει πουλήσει σε λιγότερο από 24 ώρες 70.000 εισιτήρια, αριθμός επίσημος. Να ενημερώσω και τον κόσμο και εσάς, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που έχω ότι κλιμακωτά μέσα στις επόμενες ώρες θα διατεθούν για την ίδια συναυλία ακόμα 20.000 θέσεις, άρα είναι 70 συν 20 χιλιάδες. Μιλάμε για ρεκόρ που υπερβαίνει τους U2 που είχαν συγκεντρώσει 82.000 σε μία βραδιά» ανέφερε ο δημοσιογράφος.

«Να προσθέσω στο ρεπορτάζ ότι αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στα 75.000 εισιτήρια. Για guest γίνονται αυτή τη στιγμή συζητήσεις με ένα πολύ μεγάλο όνομα της διεθνούς σκηνής να έρθει και στις δύο συναυλίες. Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα γίνει και δεύτερη συναυλία» αποκάλυψε, στη συνέχεια, ο Πάνος Κατσαρίδης, με τον Γιώργο Λιάγκα να επισημαίνει:

«Μπορούμε σχεδόν να το ανακοινώσουμε ότι με την τεράστια αυτή επιτυχία και με δεύτερη συναυλία πάει για 180.000 εισιτήρια η Αννούλα. Αυτό που κάνει η Άννα Βίσση είναι ιστορικό».

