Ο Κάρλος Αλκαράθ, που κατέκτησε την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις, φαίνεται πως βρήκε τον ιδανικό τρόπο για να διαχειρίζεται την έντονη ζωή των τουρνουά.
Ο Ισπανός σούπερ σταρ στράφηκε στη Sunreef Yachts για την κατασκευή του νέου του σκάφους, ενός καταμαράν Ultima 88, το οποίο υπόσχεται να αποτελέσει ένα γαλήνιο καταφύγιο για τον ίδιο, την οικογένεια και τους φίλους του.
Η απόφαση του Αλκαράθ δεν προκαλεί έκπληξη στους γνώστες του χώρου, καθώς η Sunreef έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ισχυρή κοινότητα από κορυφαίους αθλητές. Στο πελατολόγιο της εταιρείας περιλαμβάνονται ήδη ο θρυλικός Ραφαέλ Ναδάλ, αλλά και ο οδηγός της Formula 1, Φερνάντο Αλόνσο.
«Αποφάσισα να παραγγείλω το Ultima 88 από τη Sunreef γιατί νιώθω ότι δεν είναι μόνο ειδικοί στα πολυτελή καταμαράν, αλλά πραγματικοί διαμορφωτές τάσεων», δήλωσε ο Αλκαράθ, όπως αναφέρει το Forbes. Ο ίδιος τόνισε τη σύνδεση που νιώθει με το brand, σημειώνοντας: «Νιώθω ότι η Sunreef κι εγώ μοιραζόμαστε το ίδιο δυναμικό πνεύμα — είμαστε ένας εξαιρετικός συνδυασμός».
Για τον νεαρό πρωταθλητή, η ενασχόληση με τη θάλασσα δεν είναι απλώς ένα χόμπι πολυτελείας, αλλά μια βαθιά ανάγκη που χρονολογείται από την παιδική του ηλικία. Όπως εξομολογήθηκε στη συνέντευξή του:
«Λατρεύω τη θάλασσα από τότε που ήμουν πολύ μικρό παιδί. Κατά καιρούς χρειάζεται να δραπετεύω από τα πάντα. Για μένα, το να βρίσκομαι σε ένα σκάφος και να βγαίνω στη θάλασσα με την οικογένεια και τους φίλους μου είναι τέλειο».
Το Ultima 88 δεν είναι μόνο ένα κομψό σκάφος, αλλά μια μηχανή υψηλών επιδόσεων. Συνδυάζει τη μοντέρνα αρχιτεκτονική με μια τελική ταχύτητα που αγγίζει τους 26 κόμβους, επιτρέποντας γρήγορες και άνετες μετακινήσεις. Μεταξύ των χαρακτηριστικών που ξεχωρίζουν είναι:
Ο Francis Lapp, ιδρυτής και πρόεδρος της Sunreef Yachts, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ένταξη του Αλκαράθ στην εταιρεία, χαρακτηρίζοντάς τον ως μια «αξιοσημείωτη προσωπικότητα». Η στρατηγική του Lapp δεν αφορά απλώς την πώληση σκαφών, αλλά την οικοδόμηση του «House of Sunreef», μιας κοινότητας οραματιστών που φέρνουν νέα ενέργεια στο yachting, ακολουθώντας τα πρότυπα των μεγάλων οίκων μόδας του κόσμου.
Με το νέο του απόκτημα, ο Κάρλος Αλκαράθ ετοιμάζεται να «σερβίρει» στιγμές χαλάρωσης, γεμίζοντας τις μπαταρίες του πριν από τις επόμενες μεγάλες προκλήσεις στα court του κόσμου.
