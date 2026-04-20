Ο Κάρλος Αλκαράθ, που κατέκτησε την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις, φαίνεται πως βρήκε τον ιδανικό τρόπο για να διαχειρίζεται την έντονη ζωή των τουρνουά.

Ο Ισπανός σούπερ σταρ στράφηκε στη Sunreef Yachts για την κατασκευή του νέου του σκάφους, ενός καταμαράν Ultima 88, το οποίο υπόσχεται να αποτελέσει ένα γαλήνιο καταφύγιο για τον ίδιο, την οικογένεια και τους φίλους του.

Επιλογή με «άρωμα» πρωταθλητών

Η απόφαση του Αλκαράθ δεν προκαλεί έκπληξη στους γνώστες του χώρου, καθώς η Sunreef έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ισχυρή κοινότητα από κορυφαίους αθλητές. Στο πελατολόγιο της εταιρείας περιλαμβάνονται ήδη ο θρυλικός Ραφαέλ Ναδάλ, αλλά και ο οδηγός της Formula 1, Φερνάντο Αλόνσο.

Το «Ultima 88» / Photo: Sunreef Yachts

«Αποφάσισα να παραγγείλω το Ultima 88 από τη Sunreef γιατί νιώθω ότι δεν είναι μόνο ειδικοί στα πολυτελή καταμαράν, αλλά πραγματικοί διαμορφωτές τάσεων», δήλωσε ο Αλκαράθ, όπως αναφέρει το Forbes. Ο ίδιος τόνισε τη σύνδεση που νιώθει με το brand, σημειώνοντας: «Νιώθω ότι η Sunreef κι εγώ μοιραζόμαστε το ίδιο δυναμικό πνεύμα — είμαστε ένας εξαιρετικός συνδυασμός».

Η ανάγκη για «απόδραση» στον ωκεανό

Για τον νεαρό πρωταθλητή, η ενασχόληση με τη θάλασσα δεν είναι απλώς ένα χόμπι πολυτελείας, αλλά μια βαθιά ανάγκη που χρονολογείται από την παιδική του ηλικία. Όπως εξομολογήθηκε στη συνέντευξή του:

«Λατρεύω τη θάλασσα από τότε που ήμουν πολύ μικρό παιδί. Κατά καιρούς χρειάζεται να δραπετεύω από τα πάντα. Για μένα, το να βρίσκομαι σε ένα σκάφος και να βγαίνω στη θάλασσα με την οικογένεια και τους φίλους μου είναι τέλειο». O Carlos Alcaraz στο καταμαράν που ετοιμάζει Photo: Sunreef

Το καταμαράν των 26 κόμβων

Το Ultima 88 δεν είναι μόνο ένα κομψό σκάφος, αλλά μια μηχανή υψηλών επιδόσεων. Συνδυάζει τη μοντέρνα αρχιτεκτονική με μια τελική ταχύτητα που αγγίζει τους 26 κόμβους, επιτρέποντας γρήγορες και άνετες μετακινήσεις. Μεταξύ των χαρακτηριστικών που ξεχωρίζουν είναι:

Ιδιωτικότητα και Πολυτέλεια: Η ευρύχωρη σουίτα του ιδιοκτήτη βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του κύριου καταστρώματος, διαθέτοντας άφθονο φυσικό φως και ένα μεγάλο μπάνιο με μπανιέρα.

Φιλοξενία: Το σκάφος περιλαμβάνει τέσσερις επιπλέον καμπίνες για προσκεκλημένους, εξασφαλίζοντας άνετη διαμονή για όλη την παρέα.

Άμεση επαφή με το νερό: Διαθέτει πτυσσόμενες πλευρικές βεράντες και μια υδραυλική πλατφόρμα, προσφέροντας άμεση πρόσβαση στη θάλασσα, ενώ το μεγάλο γκαράζ φιλοξενεί όλα τα απαραίτητα toys και σκάφη αναψυχής.

Ο «Οίκος της Sunreef»

Ο Francis Lapp, ιδρυτής και πρόεδρος της Sunreef Yachts, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ένταξη του Αλκαράθ στην εταιρεία, χαρακτηρίζοντάς τον ως μια «αξιοσημείωτη προσωπικότητα». Η στρατηγική του Lapp δεν αφορά απλώς την πώληση σκαφών, αλλά την οικοδόμηση του «House of Sunreef», μιας κοινότητας οραματιστών που φέρνουν νέα ενέργεια στο yachting, ακολουθώντας τα πρότυπα των μεγάλων οίκων μόδας του κόσμου.

Με το νέο του απόκτημα, ο Κάρλος Αλκαράθ ετοιμάζεται να «σερβίρει» στιγμές χαλάρωσης, γεμίζοντας τις μπαταρίες του πριν από τις επόμενες μεγάλες προκλήσεις στα court του κόσμου.

