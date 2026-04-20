ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 19:01
20.04.2026 17:14

«Γλίστρησε σε κλάσματα δευτερολέπτων» – Εκτός κινδύνου η 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι

Στο «Παίδων Αγία Σοφία» σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται η 13χρονη, που έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου.

Το κορίτσι φέρει κατάγματα στο κρανίο, τη λεκάνη και τον αιμοθώρακα. Τα τραύματα της είναι σοβαρά, αλλά η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η 13χρονη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε από την κουπαστή. Στο σημείο αυτό κάθονται συχνά μαθητές κατά τη διάρκεια του διαλείμματος

«Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιο ατύχημα. Το κορίτσι μιλούσε με κάποια παιδιά εκείνη την στιγμή ενώ νωρίτερα είχαμε πει σε έναν άλλο μαθητή να μην κάθεται εκεί και έφυγε. Δεν πρόλαβε να της πει κάποιος να φύγει, και σε κλάσματα δευτερολέπτων γλίστρησε προς τα πίσω. Ακούστηκαν φωνές από τους μαθητές και βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε, κάποια παιδιά έτρεξαν στο γραφείο και μας είπαν ότι η μαθήτρια έπεσε από τα κάγκελα. Δεν μιλούσε, προσπαθούσαμε να της μιλήσουμε αλλά δεν ανταποκρινόταν. Στο συγκεκριμένο σημείο κάθε μέρα κάθονται αρκετά παιδιά. Σε όλους γίνονταν συστάσεις να μην κάθονται στα κάγκελα», δήλωσε καθηγήτρια στο  7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου.

