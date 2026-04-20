Χαϊδάρι: Με διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα μεταφέρθηκε η 13χρονη μαθήτρια στο νοσοκομείο – Έρευνα από το υπουργείο Παιδείας για τις συνθήκες πτώσης

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μία 13χρονη μαθήτρια, η οποία έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, καταλήγοντας στο προαύλιο.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας, η 13χρονη μαθήτρια που έπεσε από τον 1ο όροφο του σχολείου της στο Χαϊδάρι προσεκομίσθη από το ΑΤΤΙΚΟ Νοσοκομείο με ΕΚΑΒ στα ΤΕΠ του Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», κορίτσι 13 ετών, διασωληνωμένο, μετά από αναφερόμενη πτώση από τον πρώτο όροφο του σχολείου του. Στο ΤΕΠ του νοσοκομείου εκτιμήθηκε από Παιδιάτρους, Νευροχειρουργούς και Εντατικολόγους και μεταφέρθηκε επειγόντως στο χειρουργείο με διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μετέβη νωρίτερα σήμερα, στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου διακομίστηκε η 13χρονη μαθήτρια από το 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, ενώ ήδη έχει τεθεί υπό διερεύνηση το πώς συνέβη το περιστατικό στο σχολείο.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από πλευράς υπουργείου, η κα Ζαχαράκη ανέφερε: «Αυτή την ώρα προέχει η ζωή και η υγεία του παιδιού. Η διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος σε επίπεδο σχολείου έχει ήδη ξεκινήσει, θα είναι πλήρης και σε κάθε κατεύθυνση».

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, στο εν λόγω σχολείο υπηρετεί σχολική νοσηλεύτρια, η οποία βρέθηκε αμέσως δίπλα στο παιδί μετά την πτώση του, και το συνόδευσε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, μαζί με εκπαιδευτικό του σχολείου.

Παράλληλα, στο σχολείο βρίσκεται η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης με ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, ενώ επικουρικά εκλήθησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από το ΚΕΔΑΣΥ.

Η Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης συντονίζει τη διαχείριση και στήριξη των μαθητριών και μαθητών, των εκπαιδευτικών και ευρύτερα της εκπαιδευτικής κοινότητας.

