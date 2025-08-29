Θέμα στη Daily Mail έγινε ιδιοκτήτης εστιατορίου από τη Νάξο που έδιωξε Σιωνιστές από το μαγαζί του

Θέμα στη βρετανική Daily Mail έγινε Ναξιώτης ιδιοκτήτης εστιατορίου, ο οποίος αρνήθηκε να δεχτεί την προκλητική συμπεριφορά των Σιωνιστών πελατών του και τους ζήτησε να αποχωρήσουν από την επιχείρησή του.

Εμφανώς γραμμένο μεροληπτικά υπέρ των υποστηρικτών των Ισραήλ, το άρθρο εξιστορεί τον καυγά για τον οποίο αφορμή στάθηκε ένα αυτοκόλλητο στο εσωτερικό του εστιατορίου που καλούσε σε «Μποϊκοτάζ του ισραηλινού απαρτχάιντ».

Μια σερβιτόρα ήρθε και είπε ότι ένα μέλος της παρέας προσπάθησε να αφαιρέσει μια αφίσα ή αυτοκόλλητο και διαμαρτυρήθηκε στην ομάδα ότι αυτό ήταν απαράδεκτο – και τότε ο ιδιοκτήτης παρενέβη.

Όπως δήλωσε μέλος της παρέας, «Η σερβιτόρα ήρθε και τη ρώτησα γιατί με όλα τα προβλήματα που συμβαίνουν στον κόσμο, αυτό τον είχε πειράξει;».

«Τότε ήρθε ο ιδιοκτήτης, κατευθείαν στο πρόσωπό μου, και μου είπε: “Φύγε από το εστιατόριό μου”.

«Φώναξε τόσο δυνατά που οι άλλοι θαμώνες μπορούσαν να ακούσουν: “Είναι Σιωνιστές! Σιωνιστές!…Φύγε από το εστιατόριό μου”.»

Ο καυγάς συνεχίστηκε και στο πάρκινγκ καθώς η πολυμελής παρέα έφευγε, αφού προσπαθούσαν να δικαιολογηθούν μιλώντας για τους ομήρους που κρατά η Χαμάς.

Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου Αξιώτισσα, μιλώντας στη Daily Mail, είπε: «Όλα ήταν καλά μέχρι που κάποιος από την ομάδα αποφάσισε να σκίσει ένα μικρό αυτοκόλλητο που έγραφε «Μποϊκοτάζ του Ισραήλ κατά του απαρτχάιντ», μια δήλωση που αναφέρεται προφανώς στην άθλια κατάσταση στη Γάζα.

«Η σερβιτόρα που το είδε είπε σε αυτό το άτομο ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα να το κάνει, αφού είναι ιδιωτική περιουσία.

Μία από τις γυναίκες της ομάδας αντέδρασε αρκετά έντονα στην πολιτική μας άποψη σχετικά με τις γενοκτονικές πρακτικές και πολιτικές της ισραηλινής κυβέρνησης».

«Άρχισε να φωνάζεικαι μας κατηγόρησε ότι είμαστε ρατσιστές εναντίον των Εβραίων γενικά και ότι το φαγητό είναι απαίσιο.

Την αποκαλέσαμε σιωνίστρια υποστηρίκτρια των εγκλημάτων πολέμου και προσθέσαμε επίσης ότι υποστηρίζουμε τις χιλιάδες Ισραηλινούς που διαδηλώνουν σχεδόν κάθε μέρα ενάντια στις πολιτικές της φασιστικής ισραηλινής κυβέρνησης και τις εκατοντάδες χιλιάδες Εβραίους σε όλο τον κόσμο που καταδικάζουν αυτές τις φρικαλεότητες.

Για να διευκρινίσουμε, στα 26 χρόνια λειτουργίας μας, έχουμε κάνει συχνά δημόσιες δηλώσεις στο εστιατόριο για τοπικά ζητήματα.

Συχνά έχουμε γίνει στόχος γι’ αυτό, αλλά πιστεύουμε ακράδαντα ότι είναι δικαίωμά μας να το κάνουμε. Αν σε κάποιον δεν αρέσει αυτό, είναι ελεύθερος να μην έρθει ή να μας επικρίνει με ευγενικό τρόπο.

Αλλά όταν κάποιος είναι επιθετικός και ασεβής απέναντί ​​μας και άλλους υπαλλήλους και άλλους πελάτες – που χειροκρότησαν την αποχώρησή τους – νομίζω ότι έχουμε κάθε δικαίωμα και λόγο να του ζητήσουμε να φύγει».

